La réaction des fans au troisième en discorde de Shakira et Piqué

CÉLÉBRITÉS

¿Henry Cavill et Chris Evans se disputent l’amour du chanteur colombien ? Découvrez les mèmes épiques des utilisateurs sur Twitter !

© GettyHenry Cavill et Chris Evans : les tiers en discorde entre Shakira et Piqué ?

Les rumeurs de séparation de Shakira Oui Gerard pique Ils ont rempli les réseaux sociaux. Tout indiquerait que le chanteur colombien et le joueur de Barcelone auraient mis fin à leur relation après 12 ans en couple et deux enfants ensemble. Comme d’habitude, des dizaines de versions sont apparues sur Internet sur la raison de la rupture. L’un des plus forts a à voir avec un supposé tiers en discorde : Est-ce Chris Evans ?

Aucune des deux célébrités n’a évoqué la séparation. Et bien qu’ils n’aient pas essayé de le nier, ils ont publié des indices qui pourraient le confirmer. C’est ainsi que les utilisateurs l’ont interprété sur les réseaux sociaux lorsqu’une vidéo ayant un acteur important comme protagoniste est devenue virale. On parle de Henry Cavillqui est mondialement connu pour donner vie Superman dans les films de DC Comics. Un croisement entre eux a laissé des images qui ont suscité des théories.

C’était dans le festival du film de Cannes où elle a brillé sur le tapis rouge, rendant la star hollywoodienne hypnotisée par sa présence. Après que les fans ont donné leur avis sur une éventuelle romance à la porte, un nouvel acteur est apparu en tant que tiers. Il s’agit de Chris Evansl’interprète de Capitaine Amérique dans l’univers cinématographique Marvel. Apparemment, il aurait commencé à la suivre ces jours-ci avec l’intention de la conquérir.

Bien qu’ils n’aient pas échangé de messages publiquement, l’artiste n’a pas tardé à revenir le suivre et à être tout aussi intéressé. Ce n’est pas la première fois que l’idole est attirée par les artistes latins : auparavant, il a déclaré que son coup de cœur n’était autre que Camille Cheveuxen plus d’être lié à plusieurs reprises à Ana De Armasl’actrice cubaine avec qui il a partagé le tournage de À couteaux tirés, fantôme Oui L’homme gris.

Shakira et Piqué sont-ils séparés ? Henry Cavill est-il amoureux de Shakira ? Chris Evans cherche-t-il à conquérir Shakira ? Toutes ces questions ont déclenché d’interminables commentaires hilarants sur Twitter, en plus de memes qui proposent une bataille épique entre Superman et Captain America. Bien qu’aucune des quatre célébrités ne se soit exprimée publiquement, la créativité des internautes ne cesse d’étonner.

+ Les mèmes de Shakira, Henry Cavill et Chris Evans

