La réaction de Tom Holland au boom de la remorque Spider-Man

Nul doute que cette semaine a été l’une des plus révolutionnées pour tous les fans de la Univers cinématographique Marvel. La première de Wanda vision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ils ont généré un grand mouvement dans les réseaux sociaux et des théories incroyables. Mais qu’est-il arrivé à la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’est -littéralement- historique. Peu de fois un film a suscité autant d’attentes et les progrès ont donné autant à analyser.







Et pas étonnant : dans ce troisième volet du film mettant en vedette Tom Holland, on va trouver une altération dans le temps et dans l’espace, rendant le multivers sera le thème central. Nous ne verrons pas seulement le Docteur étrange de Benedict Cumberbatch ou MJ interprétée par Zendaya, mais des personnages emblématiques comme le Lutin vert, les Docteur Octopus de Alfred Molina et probablement, Tobey Maguire et Andrew Garfield.

De toute évidence, c’est l’un des films les plus attendus pour les fans de super-héros. A tel point que cette première avancée a marqué l’histoire de l’entreprise. Est-ce qu’en seulement 24 heures, la remorque a atteint le 355,5 millions de vues dans le monde, battant le record qu’il a établi Avengers : Fin de partie que le jour de son lancement en décembre 2018, il a recueilli 289 millions de vues.

Tom Holland jouera dans Spider-Man : No Way Home (Marvel Studios).



Photos Sony, responsable de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, a assuré que cela se reflétait également dans les statistiques des réseaux sociaux. Le premier jour de la première de la bande-annonce de Fin du jeu, les mentions aux États-Unis étaient de 1,94 million. Cependant, avec ce nouveau long métrage, le film a été mentionné sur 2,91 millions de réseaux en Amérique du Nord et 4,5 millions de fois Dans le monde entier.

La réaction de Tom Holland au boom de la remorque

Bien sûr la bande de Pierre Parker atteint des chiffres qui semblaient impensables et qui dépassent les attentes de l’entreprise. Les 17 décembre Ce troisième volet arrivera enfin dans les salles, ce qui a excité et anxieux tout le monde. Mais pas seulement pour les téléspectateurs, mais aussi pour les acteurs.

La réaction de Tom Holland au boom de la bande-annonce de Spider-Man (Instagram @ tomholland2013).



C’était le sien Tom Holland qui a partagé la nouvelle des reproductions de la bande-annonce et assuré dans ses stories Instagram : «C’est incroyable, honnêtement je ne peux pas le croire. Ce film est tellement fou et j’ai hâte de le partager avec vous tous”. Et il a conclu en évoquant le film : «Fais attention à ce que tu souhaites, Peter Parker”.