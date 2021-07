Tom Holland était à la mode ce vendredi et pas précisément à cause de son grand talent artistique. L’acteur et sa partenaire de Spider-Man, Zendaya, ont été vus en train de s’embrasser dans une voiture à Los Angeles. Bien que le Londonien soit habitué à ce que son nom soit sur toutes les lèvres, les dernières heures ont été très intenses pour lui en raison des fuites de sa vie privée. On savait la première chose qu’il a faite après que la nouvelle a été connue et c’est ainsi qu’il a réagi.

L’interprète de Peter Parker est d’habitude très réservée sur son intimité et bien plus encore sur ses relations amoureuses. Cependant, face à une telle renommée, il ne peut éviter d’être filmé. Alors que le médium de Six Pages l’a capturé avec sa nouvelle petite amie, mettant ainsi fin à une année de rumeurs sur leur romance, le site Just Jared l’a photographié avec sa réaction après.

La réaction de Tom Holland après que sa romance avec Zendaya soit devenue virale

Il parait, Holland a pris les photos très calmement parce qu’on l’a vu accomplir sa routine habituelle : il a conduit son Audi au gymnase pour s’entraîner pendant quelques heures. La réponse de la star britannique montre à quel point il est peu intéressé à se cacher des paparazzi, même s’il sait qu’ils le recherchent.

Jusqu’à présent, ni lui ni Zendaya n’ont rien publié sur les réseaux sociaux et, bien qu’ils ne soient pas obligés de le faire, Il leur sera impossible d’éviter les questions des journalistes sur le sujet. Auparavant, les artistes avaient catégoriquement démenti les rumeurs faisant état de leur relation amoureuse.

Quelle sera la prochaine apparition publique de Zendaya et Tom Holland ?

George Cottle, Spider-Man: le coordinateur des cascades de No Way Home a confirmé fin mars que le tournage du film était terminé. Avec la première prévue pour le 17 décembre, il y aura différents événements pour promouvoir le film et là, le couple sera revu en public. D’ici là seront-ils officiels ?