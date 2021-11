La réaction de Salma Hayek en mangeant le plus épicé en direct

Ultra Premium Direct 12 kg - Croquettes pour Chiens Agneau et Riz

Nos croquettes Super Premium Ultra Premium Direct à l'agneau et au riz ont une dimension moyenne afin de convenir au plus grand nombre de chiens quelle que soit leur race ou leur taille. Les problèmes de digestion chez le chien peuvent arriver très vite occasionnant un poil terne, des réactions allergiques ou une difficile absorption de la nourriture. L'agneau de nos croquettes Low Grain leur confère une grande appétence tout en limitant les risques d'allergies et en facilitant la digestion. Nos croquettes Super Premium Ultra Premium Direct à l'agneau et au riz sont la base d'une nourriture équilibrée, complète et digeste l'agneau est de grande qualité, le riz est facile à digérer et les graisses sont peu présentes. Cet aliment correspondra donc parfaitement aux chiens sujets aux problèmes de digestion ou particulièrement délicats à l'absorption. En choisissant nos croquettes Super Premium à l'agneau et au riz, vous satisferez pleinement les exigences de votre chien en matière de nutrition. Une croquette qui s'adapte à toutes les typologies de chiens pour une digestion optimale. CompositionALIMENT COMPLET POUR CHIENS COMPOSITION porc et agneau déshydratés (34%), riz (20%), pois (14%), graisse de poulet (10%), maïs (10%), cosse de caroube (3%), tapioca (2%), levure de bière (2%), pulpe de betterave (2%), huile de saumon (1,5% dont 5% DHA), chlorure de sodium, fructo et manno-oligosaccharides, ascophyllum nodosum, plantes (thym, fleur de camomille, fenouil, échinacée), yucca schidigera. ADDITIFS NUTRITIONNELS (Au Kg)VITAMINES vitamine A20.000 UI, vitamine D31.500 UI, vitamine E100 UI. OLIGO-ELEMENTS cuivre (sulfate de cuivre penta-hydraté) 2 mg, fer (sulfate ferreux monohydraté)33 mg, iode (iodure de potassium)3,3 mg, sélénium (sélénite de sodium)0,24 mg, manganèse (oxyde de manganèse)40 mg, zinc (oxyde de zinc)110 mg, cuivre (chélate de cuivre d'acide aminé hydraté)5 mg, zinc (chélate de zinc d'acide aminé hydraté) 8 mg. AVEC ANTIOXYDANTS NATURELS D'EXTRAITS VÉGÉTAUX. CONSTITUANTS ANALYTIQUES Protéine 28% Teneur en matières grasses 15% dont acides gras insaturés oméga-3 0,4% acides gras insaturés oméga-6 2,1% Matière inorganique 7% Humidité 8% Cellulose brute 2,5% Calcium 1,4% Phosphore 1% Energie métabolisable (au Kg)- selon la norme de calcul NRC85 3 637,5 kcal - selon la norme de calcul NRC2006 3 825 kcal