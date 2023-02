La réaction de Marvel d’Evangeline Lilly Reveal à sa controverse sur les réseaux sociaux

Certaines personnes sur les réseaux sociaux demandaient que Lilly soit coupée d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania en raison de ses opinions sur les mandats de vaccination.

Après avoir fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en Ant-Man et la Guêpe, Évangéline Lily a repris son rôle de Guêpe dans la nouvelle suite Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, actuellement à l’affiche dans les salles. Pendant la production du film, cependant, il y avait eu des spéculations sur Internet selon lesquelles Lilly pourrait finir par être exclue de la production en réponse à la controverse découlant de son activité sur les réseaux sociaux. C’est quelque chose qui avait été vu avec d’autres acteurs, notamment avec Gina Carano et Le Mandalorienmais la production a progressé sans être affectée, Lilly gardant son rôle.





S’entretenir avec Josh Horowitz sur le Heureux Triste Confus podcast, Lilly a révélé comment les gens de Marvel Studios l’ont soutenue tout au long de la controverse sur les réseaux sociaux. Elle dit que Ant-Man 3 la réalisatrice Peyton Reed lui a même personnellement téléphoné pour lui faire savoir que son travail n’était pas en danger, malgré les rumeurs qu’elle pourrait lire sur Internet. Quand Horowitz a demandé si Kevin Feige l’avait déjà appelée au sujet de ses publications sur les réseaux sociaux, Lilly a répondu :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Non. Ils sont très respectueux. En fait, j’ai eu des conversations directes avec eux que j’ai incitées et ils ont toujours dit : ‘Ce n’est pas notre affaire. Ce n’est pas à nous de vous dire comment vivre votre vie ou quelles opinions avoir. Et j’ai même reçu un coup de téléphone très encourageant de Peyton Reed à un moment donné et disant simplement: « Juste pour que vous sachiez, il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que Marvel vous abandonne ou vous annule. Et cela ne vient pas de Marvel et cela n’a pas ça ne vient pas de nous, alors ignore ça.

Lilly ajoute que le soutien qu’elle a reçu de Marvel a été « vraiment sympa », notant que la séparation de son travail et de ce qu’elle fait en dehors du plateau avait été nécessaire.

« C’est vraiment agréable. Et je pense que c’est vraiment sain. Je pense qu’il doit y avoir une séparation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. »





Evangeline Lilly n’a pas été « annulée »

Films des studios Walt Disney

Lilly avait créé une certaine controverse pendant la pandémie. En 2020, elle a posté sur Instagram qu’elle n’allait pas s’isoler, car elle appréciait sa « liberté ». Lilly s’est ensuite excusée pour le message, notant qu’elle avait été insensible aux personnes qui avaient souffert à cause des effets que le virus avait sur elles ou sur les membres de leur famille.

Début 2022, Lilly a de nouveau fait des vagues lorsqu’elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle était présente pour une marche contre les mandats du vaccin COVID-19, arguant que personne ne devrait être « obligé d’injecter quoi que ce soit dans son corps ». Cela avait conduit à des critiques supplémentaires ainsi qu’à des appels sur les réseaux sociaux pour que Lilly soit mise en conserve du nouveau L’homme fourmi film.

La vie continue pour Lilly, qui espère même obtenir son propre film solo Wasp après le nouveau L’homme fourmi film. Vous pouvez attraper Lilly comme la guêpe dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaactuellement à l’affiche dans les salles.