La réaction de la petite amie de Jeff Bezos à sa rencontre avec Leonardo DiCaprio fait craquer les gens

Petit Béguin Gigoteuse d'hiver en velours contenant du coton bio Pedro - Taille - 0/6 mois (Long. 75cm)

On craque pour Pedro le latino et sa bande de copains ! Il nous emmène dans une ambiance jungle et feuillage, à la rencontre de ses amis les toucans et les orangs-outans. On adore cette gigoteuse chaude en velours sur fond écru, avec des petites touches de noisette, bleu glacé et ocre. Cette gigoteuse se ferme du haut vers le bas pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité de la norme NF EN 16781. AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser si l'enfant peut grimper et sortir du lit à nacelle. AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres articles de literie (couette pour lit à nacelle par exemple).