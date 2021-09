La réaction de Gillian Anderson lorsqu’on lui a demandé si elle avait parlé à Margaret Thatcher

Gillian Anderson C’est une actrice avec beaucoup d’expérience dans le cinéma et la télévision. Elle peut être reconnue principalement pour ses rôles dans des émissions comme X-Files, Hannibal, la Couronne et l’éducation sexuelle, où il s’est démarqué avec des œuvres qui ont été gravées dans la rétine des publics du monde entier. Reconnue dans l’industrie hollywoodienne, elle a remporté hier le Emmy aile Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour votre participation au concours primé La Couronne, qui explore les relations de la monarchie anglaise.







Auparavant, l’interprète remportait le Emmy à Meilleure actrice principale dans un drame pour X-Files, où il a donné vie à Dana Scully, l’agent du FBI ne croyant pas aux phénomènes paranormaux qui était un partenaire de Renard mulder, un homme tourmenté par l’enlèvement extraterrestre de sa sœur qui se consacrait à enquêter sur des cas d’explication douteuse. Il prendrait également le Golden Globe pour ce travail, de la même manière que c’est arrivé avec La Couronne.

Le moment gênant de Gillian Anderson aux Emmys

Dans la série qui raconte les détails des relations et des conflits dans la royauté d’Angleterre, Gillian Anderson personnifié Margaret Thatcher, connu comme La dame de fer. Une figure historique de grande importance, qui a su être la première femme à occuper le poste de Premier ministre de ce pays et ainsi mener une relation oscillante avec la reine. Isabelle II.

Gillian Anderson Il a joué ce rôle avec constance et détermination, se l’appropriant dans chacune des scènes dans lesquelles le personnage est apparu dans la série. Surtout les dialogues qu’il a partagés avec Olivia Colman, celui chargé de personnifier Isabelle II dans le spectacle et avec lequel ils ont exposé un conflit idéologique qui était enraciné au centre même du pouvoir en Angleterre.

Lors de la remise des prix du Emmy 2021, un journaliste a demandé Gillian Anderson s’il parlait avec Margaret Thatcher sur son rôle dans La Couronne, en même temps qu’elle le consultait sur le manque de femmes leaders aux États-Unis comme cette figure historique en Europe. L’actrice a répondu, mal à l’aise, qu’elle n’avait pas parlé avec l’ancien homme politique.