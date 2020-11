La réaction de Fall Guys en découvrant qu’il est nominé pour les Game Awards 2020

Aujourd’hui tous les nominés pour les différents prix qui seront décernés lors du prochain gala de Les Game Awards. Puisqu’il y en a beaucoup, nous vous invitons à connaître la liste complète via ce lien. De la même manière, si vous voulez savoir directement qui sont nominés pour le prix le plus important, le meilleur jeu de l’année, vous pouvez le voir à travers cet autre. Mais en se concentrant sur le reste des récompenses, il était évident que Fall Guys allait être nominé.

Les gars de l’automne Il avait déjà attiré l’attention avant le lancement, mais personne ne s’attendait au succès absolu qu’il allait supposer après avoir vu que d’innombrables créateurs de contenu renommés jouaient le titre de Médiatonique. Et il est bien connu que tout jeu qui fait autant de bruit allait atteindre Les Game Awards 2020.

Fall Guys «hurle» pour sa nomination

Oui Oliver, la gestionnaire de communauté du compte de Twitter de Les gars de l’automne, aurait suivi ces jours-ci, nous aurions sûrement vu une réaction royale incroyable de votre part en sachant que le titre a été nominé au meilleur soutien de la communauté. Cependant, ils ont réagi avec un simple message entre parenthèses, que dit-il « [chillido indescriptible] ». Et c’est sûrement que toute l’équipe l’a célébré de chez lui pour voir qu’ils sont nommés.

Parmi les nominés pour ce prix, on peut voir Apex Legends, Destiny 2, Fortnite, No Man’s Sky Oui Valorant, qui, en effet, ont mis à jour le jeu à plusieurs reprises à la fois pour ajouter du nouveau contenu et pour satisfaire la communauté des joueurs. Quiconque remporte le titre, la vérité est que ce sera Très bien mérité. Qui va gagner selon toi?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂