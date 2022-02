La réaction de Ben Stiller au fait d’avoir le même âge que Robert De Niro dans Meet The Parents

Cela fait plus de 21 ans que nous avons rencontré Greg Focker. Se sentir déjà vieux? Je fais.

Mais alors que cette information devrait être suffisamment choquante, la récente révélation selon laquelle Ben Stiller a maintenant le même âge que son beau-père à l’écran, Robert De Niro, avait quand il a fait Rencontrer les parents, a bel et bien époustouflé tout le monde. Et surtout, Stiller lui-même.

L’acteur a récemment été interrogé sur sa réaction à la nouvelle et l’homme de 56 ans a déclaré qu’il n’arrivait pas à y croire.

Il était centré sur le personnage de Stiller rencontrant De Niro et sa femme pour la première fois, et ses efforts pour les impressionner.

C’était le premier de la trilogie de films dans lesquels Stiller et De Niro ont joué côte à côte.

La première suite était Mon beau-père, mes parents et moi en 2004, suivi d’une sortie en 2010 intitulée Little Fockers.

« Comme un type de Pete Davidson. Il veut intimider ce type mais le mec est tellement confiant et décontracté que rien ne le met en échec.

« Ils font équipe et des hijinks loufoques s’ensuivent et nous avons non seulement Greg du mal à paraître menaçant, mais un Jack vieillissant perd son avantage.