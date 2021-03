La réaction allergique potentiellement mortelle à la vaccination à l’ARNm COVID-19 est rare, une étude limitée suggère

Les personnes qui ont eu un épisode anaphylactique après une dose de vaccin à ARNm avaient généralement des antécédents d’allergie ou un antécédent d’anaphylaxie.

Image de fichier du flacon de vaccin Johnson & Johnson. AP

Peu de temps après le premier COVID-19 à base d’ARNm les vaccins ont reçu un signe de tête pour une utilisation d’urgence et ont été injectés à des personnes en dehors de leurs essais cliniques, de nombreux rapports ont souligné l’anaphylaxie – une réaction allergique potentiellement mortelle à l’échelle du système aux composés du vaccin. Une nouvelle étude tente de répondre aux préoccupations répandues concernant l’anaphylaxie après l’ARNm COVID-19 coup. Selon les résultats de l’étude, l’anaphylaxie est une réaction dont on estime qu’elle se produit dans 2,5 à 11,1 cas par million de doses de vaccins à ARNm. Cependant, les préoccupations concernant les allergies ont contribué à l’hésitation à la vaccination, selon la nouvelle recherche publiée dans

Plus de 60000 ARNm COVID-19 les doses de vaccin administrées aux agents de santé ont été étudiées par les chercheurs, pour les symptômes d’une réaction allergique aiguë. Tous les volontaires qui ont subi une anaphylaxie, se sont rétablis, selon l’étude, sans entrer en état de choc ni avoir besoin d’une intubation pour lutter contre les difficultés respiratoires.

La grande majorité des volontaires (98%) ne présentaient aucun symptôme de réaction allergique après avoir reçu un ARNm COVID-19 vaccin. Alors que les 2 pour cent restants ont signalé des symptômes allergiques, des réactions sévères indiquant une anaphylaxie ont été signalées à raison de 2,47 pour 10 000 vaccinations. Cette statistique – le taux d’anaphylaxie noté dans l’étude – est beaucoup plus élevée que celle rapportée précédemment par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à partir de méthodes de déclaration passives. [between 0.025-0.11 per 10,000 vaccinations].

Les personnes qui ont reçu le vaccin ARNm suivi d’un épisode anaphylactique avaient généralement des antécédents d’allergie. Près d’un tiers de ce groupe affecté (31 pour cent) avait des antécédents d’attaque (s) anaphylactique, et une fraction alarmante (94 pour cent) du groupe affecté étaient des femmes.

Les chercheurs disent également dans l’étude que le risque global d’anaphylaxie d’un ARNm COVID-19 la dose de vaccin reste très faible – comparable à ce qui est attendu dans d’autres «expositions aux soins de santé» courantes. Certaines des allergies les plus fréquemment liées à l’anaphylaxie sont les aliments, les piqûres d’insectes, les médicaments et le latex, selon l’American College of Allergy, Asthma & Immunology. site Internet.

De nombreux facteurs limitaient la portée de l’étude. Premièrement, l’utilisation de données autodéclarées par les participants – une mesure ou un examen standard offrirait un moyen de comparaison moins subjectif qu’un entretien ou un questionnaire, comme celui utilisé dans l’étude. Cela a également conduit à des cas manqués d’anaphylaxie potentielle, de l’aveu même des auteurs de l’étude. Les volontaires de l’étude étaient également une cohorte du nord-est des États-Unis, qui ne peut pas être généralisée à la population générale des États-Unis, et encore moins au monde.

