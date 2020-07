La rare Citroën DS21 Décapotable est mise aux enchères. Le classique idéal pour l’été?

Souhaitable par nature, la célèbre DS21 a Citroën DS21 Décapotable sa version la plus rare, la plus chère et la plus désirable. Pour cette raison, l’apparition d’un exemplaire en vente est toujours un événement.

Après tout, seules 1365 unités DS Décapotables ont été produites – 770 DS19, 483 DS21 et 112 ID19 – ce qui en fait l’une des versions les plus rares du modèle emblématique Citroën.

Créée à l’origine par le carrossier français Chapron en 1958, la variante cabriolet de la DS a été produite de manière «semi-officielle» jusqu’en 1961, car Citroën refusait de vendre des châssis incomplets à Chapron. Ainsi, pour créer les versions cabriolet, le cocher devait acheter la Citroën DS entière et ensuite seulement les transformer.

A partir de 1961, les deux sociétés parviennent à un accord et à partir de là, Chapron peut acheter des exemplaires incomplets prêts à être transformés. La production de la Citroën DS Décapotable s’est prolongée jusqu’en 1971.

Presque adapté aux besoins des clients, le DS Décapotable était disponible en 15 couleurs extérieures et avec trois types de tapis. Équipé d’un hayon en fibre de verre, une façon d’identifier les décapotables authentiques est de passer par les portes, qui sont environ 10 cm plus longues que la DS «normale».

La Citroën DS21 Décapotable à vendre

Née en 1970 et vendue à un médecin allemand, cette Citroën DS21 Décapotable fait depuis 2005 partie d’une collection, peu utilisée depuis.

Au total, ce modèle rare n’a parcouru que 90 000 kilomètres en 50 ans d’existence et possède tous les documents, manuels d’instructions et registres d’entretien.

Équipée d’un moteur de 2,1 l de cylindrée, quatre cylindres et 109 ch associé à une boîte de vitesses automatique, cette DS21 Décapotable sera vendu aux enchères par Silverstone Auctions à une vente aux enchères en ligne 31 juillet et devrait être vendu par un entre 90 mille et 105 mille livres (entre environ 98 mille et 115 mille euros).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂