La raison qui unit Ryan Reynolds et Jim Carrey

Ryan Reynolds continue d’ajouter des projets à sa longue carrière. Bien que beaucoup de ses films aient été touchés par la pandémie, il a encore un travail et il reste encore beaucoup de temps à faire, s’imposant comme l’un des acteurs les plus recherchés et les plus emblématiques d’Hollywood.

Ryan Reynolds est l’un des acteurs avec le plus de travail. Photo: (Getty)



En plus de lancer la production de Deadpool 3 qui, cependant, lui a déjà posé des problèmes pour son veto à Scarlett Johansson, Ryan Reynolds sera bientôt dans Mec libre, a roulé Avis rouge, le film le plus cher de Netflix, et Le projet Adam, également pour Netflix. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il participera également à Amis imaginaires.

Pourtant, le nouveau projet surprenant de Reynolds est celui qui le lie à Jim Carrey dans une grande mesure. Dans l’ensemble, Les acteurs joueront dans une comédie musicale de super-héros qui, on ne sait toujours pas si elle apparaîtra sur Netflix ou dans les salles de cinéma.

Mais le fait que l’une des stars de Marvel et Carrey, étant deux des artistes les plus connus d’Hollywood, se réunisse pour englober la comédie, les comédies musicales et les super-héros dans un seul film pourrait faire fureur. L’intrigue est encore inconnue, mais ils revitaliseront sans aucun doute le genre.

Le projet le plus attendu de Ryan Reynolds:

Il y a quelques années à peine, Ryan Reynolds est devenue la star incontestée de Dead Pool, le spin – off dérivé des X – Men. À tel point que la troisième partie de cet opus, dont Marvel est désormais en charge, est déjà au milieu du processus de production et sa création est la plus attendue par les fans de l’artiste.