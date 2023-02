La raison pour laquelle Yuridia n’accordera jamais d’interviews à Pati Chapoy, a-t-elle envisagé le suicide ?

La chanteuse Yuridia a révélé la vraie raison pour laquelle elle ne donnera jamais d’interviews à Ventaneandoprogramme du journaliste mexicain patty chapoy assurant qu’il a failli perdre la vie à cause des propos de l’animateur de télévision.

Récemment, dans un programme avec Le Scorpion d’or, Pati Chapoy a donné son avis sur Yuridia, mais pas seulement sur sa carrière artistique, mais sur son corps et a dit que lorsque le chanteur a quitté la téléréalité L’Académie « j’étais très en surpoids et, puis, nous commentons toujours à l’émission qu’elle était une chanteuse formidable, que personne ne l’aimait, mais qu’elle était grosse et, à ce jour, elle n’accepte pas le micro de Ventaneando, elle ne nous donne pas d’interviews, elle ne veut évidemment pas entendre parler de moi ou des habitants de Ventanenado« .

Mais Yuridia n’est pas restée silencieuse et s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour préciser qu’il ne s’agissait pas d’un simple commentaire, comme l’a décrit Chapoy, mais plutôt cela a en fait mis sa vie en danger, l’amenant à penser au suicide.

« Si je ne donne plus ou essaie d’éviter de donner des interviews à certains médiasCe n’est pas à cause d’une crise de colère et ce n’est pas parce que j’ai été offensé parce qu’ils ont parlé de mon corps, C’est parce qu’ils m’ont presque tué, wey et pourquoi vraiment ils prennent très à la légère ce qu’ils disent et ce qu’ils font aux gens. Parce qu’ils croient que lorsqu’on parle d’une personne ou lorsqu’on dit qu’une telle personne est comme ça ou a fait ceci ou autre, cela reste juste là dans l’actualité.dit Youridia.

La chanteuse mexicaine, interprète de Je t’ai déjà oublié Elle a dit que l’influence des paroles de Pati Chapoy a conduit les gens à la maltraiter dans la rue et que cette période de sa vie est la plus sombre qu’elle ait jamais vécue et c’est quelque chose qu’elle n’oubliera jamais. De plus, la chanteuse a assuré que pendant un certain temps, ils avaient mené une campagne de diffamation contre elle.

« Ils ont mené une campagne de diffamation et cela est connu. A ce jour je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette campagne de diffamationJe ne sais pas s’ils avaient quelqu’un d’autre en vue qu’ils voulaient soutenir davantage ou je ne sais pas si je n’étais pas assez manipulable pour l’entreprisedit Youridia.

+ Yuria a-t-elle pensé au suicide ?

La chanteuse mexicaine a révélé qu’au cours de la période où elle avait reçu des commentaires négatifs sur son corps, elle a également été harcelée et a même pensé à se suicider. Dans une autre vidéo, sa sœur a révélé que, dans le moment le plus sombre de l’interprète, elles venaient également de vivre la perte d’un de leurs frères.

« J’ai envisagé de mourir, j’ai pensé que cesser d’exister, que cesser d’exister était le mieux et je pense qu’ils n’en prendront jamais la responsabilité, car ils accuseront toujours quelqu’un » a souligné Yuridia dans sa vidéo sur TikTok.

+ Voici comment la soeur de Yuridia a réagi aux propos de Pati Chapoy

La sœur de Yuridia, à travers des histoires sur Instagram, a souligné qu’il n’y a aucune justification pour parler du corps des autres et Elle a dit qu’elle avait vécu tout le processus qu’a traversé Yuridia lorsqu’elle a pensé au suicide..

« J’ai pleuré en regardant ses histoires et je suis tellement fière qu’il en ait parlé, parce que c’est quelque chose qui vous ronge. C’était en 2006, lorsque ma sœur était enceinte et les abus constants des journalistes de Ventanenado qui attendaient devant nos maisons que nous quittions l’école, la maison de nos grands-parents, où nous vivions« , a déclaré la sœur de Yuridia, Olimpia Gaxiola.

Olivia a rappelé que lorsqu’elle était enfant, elle est allée au magasin avec son frère, après quoi ils ont été tirés par des journalistes de Ventaneando, qui ont même frappé Gaxiola avec le microphone.qui avait cinq ans, lui demandant si le rôle de sa sœur se ferait par césarienne.

