La raison pour laquelle YouTube a définitivement fermé sa production de contenu original

La plateforme qui a créé l’une des séries du moment, cobra kai, prendra du recul en matière de contenu. Les dirigeants ont expliqué les raisons de cette décision.

© YouTubeYouTube a commencé à produire en 2016.

Cela semble incroyable, mais en moins de six ans, Youtube a décidé de faire marche arrière avec l’un de ses projets les plus ambitieux. La plateforme a annoncé qu’elle ne créerait plus de contenu original, après avoir commencé à le faire en 2016 avec des chiffres tels que PewDiePie, l’un des youtubeurs les plus importants au monde. Mais lorsqu’il s’agit de mettre en valeur des créations, force est de constater qu’il y en a une qui se démarque des autres : cobra kai.

Bien que la série inspirée de Karate Kid aujourd’hui est exclusif à Netflix, qui poursuivra son héritage avec à la fois plus de saisons et quelques retombées (qui n’ont pas encore été confirmées), la série d’arts martiaux a été créée par Youtube. Il est né à l’origine en 2018 et est rapidement devenu un hit qui a fait appel à la nostalgie mais a trouvé un moyen de le rendre attrayant pour de nouveaux publics.

Cette semaine, Robert Kyncl, le directeur commercial de la plateforme, a souligné qu’ils réduiront le nombre de productions originales qui sortent de Youtube. L’homme d’affaires a expliqué que l’idée sera de ne fabriquer que des matériaux liés à deux programmes : Fonds YouTube pour les enfants (pour les plus petits) et Fonds des voix noires (visant à mobiliser des contenus produits par des artistes d’ascendance africaine). Fonds des voix noires a reçu près de 100 millions de dollars en 2020.

« La croissance rapide s’accompagne de nouvelles opportunités et nos investissements peuvent désormais avoir un impact plus important sur davantage de créateurs lorsqu’ils sont appliqués à d’autres initiatives »expliqué Kync depuis Twitter. Il faut aussi souligner la réalité : la plateforme ne se caractérisait pas par le développement de contenus qui dépassaient cobra kai, même avec la participation de personnalités telles que Katy Perry ou kevin cerf.

L’avenir de Cobra Kai

fans de Karate Kid Oui cobra kai devrait être reconnaissant à Netflix qu’après l’acquisition d’une des séries du moment annonçait sa continuité. Il y a quelques semaines, la quatrième saison est sortie, qui pour beaucoup a maintenu le niveau, et on sait qu’elle aura une cinquième en route, ainsi qu’un potentiel spin-off. Alors que le cinquième aura encore une fois Chozen (Yuji Okumoto) et pour beaucoup c’est le moment idéal pour voir Julie (Hilary Swank), le personnage qui a le plus de chances d’avoir sa propre série est John Kreese (Martin Kové), qui a déjà eu des conversations avec les responsables de l’émission.

