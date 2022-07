La raison pour laquelle Xiaomi a été condamné à une amende de plus de 3 millions d’euros en Italie

Xiaomi devra payer plus de trois millions d’euros en Italie, après avoir été accusé par le Garant faisant autorité de la Concorrenza et du Mercato (AGCM), de violer les règles du marché dans le pays.

L’organisme, chargé de faire respecter la réglementation du marché et de veiller à d’éventuels cas d’abus de position dominante ou de restriction face à la concurrence, aurait infligé une amende à l’entreprise pour refus de réparer, pendant la période de garantie, les appareils de certains utilisateurs. Apparemment, Xiaomi aurait refusé la réparation, prétextant que les appareils étaient endommagés.

Comme expliqué dans le portail chinois C’est la maisonl’organisme de surveillance de la concurrence sur le marché italien estime que Xiaomi facture les services aux utilisateurs qui devrait être couvert par la garantie. En ce sens, ils expliquent que l’entreprise doit évaluer s’il y a des dommagespuis renvoyez l’appareil au client, sans encourir de frais.

De même, il a été déterminé que la société chinoise refuse fréquemment la réparation de leurs produits pendant la période de garantie légale, en particulier lorsque lesdits produits présentent un certain type de « défaut secondaire ». Ainsi, par exemple, si un client se rend au service technique de Xiaomi avec un mobile dont la batterie a gonflé, la marque refuse la réparation dans le délai de garantie car il présente une rayure sur l’écran ou le dos.

Pour cette raison, l’organisme de réglementation a déterminé que Xiaomi devra payer 3,2 millions d’euros comme une amende, en portant atteinte aux droits des consommateurs.

Xiaomi, pour sa part, n’est pas d’accord avec la décision, et pour cette raison, elle a publié une déclaration dans laquelle elle assure que sa filiale italienne « se conforme aux lois et réglementations pertinentes » du pays.

Nous réaffirmons que Xiaomi Italia a toujours adhéré à des opérations légales et conformes, et se conforme aux lois et réglementations en vigueur sur le site de l’entreprise. Nous nous engageons à fournir à tous les utilisateurs italiens l’expérience de service après-vente la plus transparente possible.