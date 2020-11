La raison pour laquelle Will Smith a refusé un rôle est un signe qu’il ne pourrait jamais jouer un autre super-héros

De nombreux A-listers se sont alignés sur l’univers cinématographique Marvel et le DCEU. Les films de super-héros sont populaires et ont de gros budgets. Par conséquent, ils dessinent des acteurs de renom. Même les petits rôles sont généralement joués par des acteurs et des actrices avec au moins une petite reconnaissance de nom. Fait intéressant, cependant, un acteur de grand nom a refusé des parties du MCU.

Will Smith a une large gamme. Il a joué dans tout, du drame à la comédie, en passant par la science-fiction et l’action. Mais il n’ajoutera pas de personnage Marvel à son CV de si tôt.

Will Smith a déjà joué un super-héros

Will Smith | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Smith a été dans presque tous les genres de films. Bien sûr, il a déjà joué dans des films de super-héros. Il ne fait peut-être pas partie de la plus grande franchise de super-héros qui soit, mais Hancock peut-être de toute façon un meilleur ajustement que Superman pour Smith. Smith s’est vu offrir le rôle de Superman dans le DCEU, mais l’a refusé. Au lieu de cela, il a choisi de jouer un héros moins traditionnel.

Hancock faisait appel à Smith parce qu’il n’est pas le super-héros typique. La prémisse du film est plus sombre que la plupart des films de super-héros, et le personnage a permis à Smith d’ajouter de la comédie au rôle, ce dans quoi il est le meilleur. Selon Smith, Hancock s’en sort avec l’obscurité parce que le public est trop occupé à rire de la comédie.

C’est quelque chose qui plaît à Smith. «Vous pouvez vous en tirer avec toutes sortes de choses si c’est drôle. C’est comme rester à la limite de la comédie, c’est ce que je pense être la beauté de ce film.

Smith a refusé « Superman » pour cette triste raison

Smith a pu apporter sa propre marque de comédie à Hancock, et les fans en valent mieux. Mais qu’en est-il de Superman? Peu d’acteurs refuseraient la chance de jouer l’homme d’acier, mais Smith l’a fait. On lui a offert le rôle principal dans Retour de Superman, mais l’a refusé.

C’est un grand fan de Superman, donc refuser le rôle a dû faire mal, au moins un peu. Smith n’est pas fou de rater le rôle, mais sa raison de le refuser est un peu triste.

Smith ne voulait pas être Superman parce qu’il avait peur d’offenser Hollywood blanc. Si Smith avait accepté le rôle, il aurait été le premier Black Superman. Selon Smith, « Vous gâchez les héros des Blancs à Hollywood, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville! »

Il a peut-être plaisanté sur le fait de ne plus jamais travailler à Hollywood, mais les acteurs noirs qui jouent des rôles typiquement blancs font souvent face à de nombreuses critiques en ligne, à la traîne et même à des menaces de mort. Idris Elba a été lancé pour James Bond, et a eu beaucoup de haine pour cela sans même prendre le rôle. Smith a peut-être voulu se sauver de ce genre de problème.

Smith rejoindrait-il jamais l’univers Marvel?

Smith n’a jamais joué un personnage dans l’univers Marvel, ni ne s’est vu offrir un personnage pour autant que nous puissions le dire. Mais à part Hancock, Smith a joué un autre personnage dans le DCEU. Smith avait le rôle de Deadshot dans Suicide Squad.

Étant donné que Smith a déjà rejoint une franchise concurrente, il est peu probable qu’il s’inscrive à des films Marvel.

Cependant, même si Smith passait au MCU, il est peu probable qu’il le fasse à moins que le personnage ne soit à l’origine noir dans les bandes dessinées. Il serait considéré pour le rôle de M. Fantastic, mais ce personnage est traditionnellement blanc, donc Smith peut ne pas se sentir à l’aise de dire oui au rôle.

Il semble que Smith hésite à assumer des rôles traditionnellement blancs, et pour de bonnes raisons. Il pourrait faire face à de nombreuses réactions négatives et à un comportement désagréable de la part d’utilisateurs racistes des médias sociaux. Les talents d’acteur de Smith sont de premier ordre. Espérons qu’à l’avenir, il ne ressentira pas le besoin de tenir compte de la race pour décider des rôles à assumer.