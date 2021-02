La raison pour laquelle votre mobile n’est pas mis à jour, expliquée par Samsung

La fragmentation est l’un des problèmes historiques d’Android. Les milliers d’appareils différents qui existent avec ce système d’exploitation font qu’il est impossible pour eux tous d’être sur la même version du système, ou du moins la plupart d’entre eux, comme dans le cas de l’iPhone d’Apple.

Bien qu’il s’agisse d’un problème très important, il n’a jamais été très clair pourquoi les fabricants échouent (ou ne veulent pas) garder leurs téléphones à jour plus longtemps. Mais maintenant, un ingénieur de Samsung lui-même a expliqué pourquoi.

Le processeur de votre mobile, l’un des coupables de la fragmentation

L’explication de l’ingénieur en question provient d’une plainte d’un autre utilisateur de Reddit, qui prétendait être déçu du fait que même les mobiles haut de gamme, souvent âgés de seulement 2 ans, ils deviennent obsolètes en ce qui concerne la version Android.

Face à cette protestation – à mon avis, plus que justifiée -, l’ingénieur, identifié dans le portail populaire auprès de l’utilisateur / u / LTEX90, expliquer ce qui suit

«Je peux expliquer pourquoi les appareils ont généralement 2 mises à jour majeures du système d’exploitation. C’est simplement que les fournisseurs de chipsets n’écrivent plus de cœurs et de pilotes à implémenter sur nos appareils. Il n’est pas possible pour nous d’écrire nos propres noyaux pour tous les composants de l’appareil sans violer les brevets. Si nous possédons tous les brevets, nous le serons certainement. Je le ferai. »

Des circonstances comme celles-ci ont conduit Google à effectuer des recherches des solutions qui passent par la «modularisation» du système d’exploitationPour que les fabricants de smartphones n’aient pas à s’appuyer autant sur d’autres entreprises de composants lors du développement de leur logiciel de téléphonie.

Uno de los avances más importantes en este sentido fue la introducción de Project Treble, una arquitectura que separa los controladores y el resto de código relacionado con el hardware de los dispositivos, del propio código de Android para agilizar los procesos de desarrollo y despliegue de cada nouvelle version.

Plus tard, Google a officialisé Project Mainline, une deuxième mesure visant à mettre à jour les composants essentiels du système d’exploitation via Google Play, éliminant ainsi le besoin de développer des correctifs et des mises à jour mineurs pour chaque appareil, et de les propager sous la forme de nouvelles versions de firmware.

Mais il y a plus. Dans un plan qui, je le crains, prendra des années à se réaliser, Google a l’intention d’utiliser le noyau Linux «principal» sur Android d’une manière qui n’est pas nécessaire créer un noyau unique pour chaque appareil Android existant, et utiliser à la place un noyau universel auquel chaque fabricant ajouterait ses propres modules d’une manière plus agile et simple.

Peut-être que lorsque Google trouvera un moyen de mettre en œuvre cette mesure, la limite de trois ans pour les mises à jour du système devenir un problème du passé.

