La raison pour laquelle Tom Cruise pourrait ne pas faire Top Gun 3

Top Gun : Maverick est devenu le premier film de l’acteur à dépasser le milliard de dollars. Pourrait-il y avoir une suite ou un spin-off télévisé avec Miles Teller ?

©IMDBTop Gun : Maverick pourrait avoir une suite ou un spin-off.

En mettant en lumière les films les plus rentables de l’année, il est inévitable de considérer d’abord Top Gun : Maverick. Le film réalisé par Joseph Kosinski est apparu comme la suite de l’histoire présentée à l’origine dans 1986. Protagonisée par Tom Croisièrenon seulement c’était le long métrage le plus réussi de 2022, mais c’était aussi le plus réussi de la carrière de l’acteur, puisque c’est le premier film de sa filmographie qui a réussi à surmonter le Milliards de dollars.

En plus d’être acclamée par la critique spécialisée, la production de Paramount Pictures s’est distingué par l’impact extraordinaire sur le public qui réclame à grands cris un troisième volet. C’est qu’à la suite de nouveaux personnages et d’une intrigue mêlant nostalgie, romance et adrénaline pure, tout indiquerait que meilleur pistolet pourrait devenir une saga dans le meilleur style Mission impossible. Cependant, son acteur principal pourrait avoir un empêchement.

Il y a des mois, Miles Teller – qui tenait le rôle du pilote Bradley « Coq » Bradshaw– évoqué la possibilité qu’un tiers dialogue avec Entertainment Tonight. L’acteur a soutenu : « Une suite serait géniale, mais c’est à Tom Cruise de décider. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. On verra. Pour lui, partager Top Gun avec moi et d’autres jeunes acteurs a été une expérience folle qui dure toujours.”. En tout cas, cette illusion pourrait s’effondrer pendant quelques années.

Cette semaine, l’initié hollywoodien Matthew Belloni a expliqué pourquoi une suite n’a pas encore été discutée parmi l’équipe de cette production saluée. « top gun évidemment ça dépend de tom cruise et de ce qu’il veut faire. J’ai été informé qu’il n’y a actuellement aucune discussion sur une suite, un spin-off télévisé ou toute autre extension de Top Gun au-delà de ce qui existe déjà.», a souligné le journaliste.

Et il a insisté : «La décision tombera sur Tom Cruise et pour le moment il se concentre sur les films de Mission impossible et à les préparer. Donc, les gens qui veulent le feu vert pour une suite, ils ne l’auront pas tout de suite.”. Tout indiquerait que la confirmation d’une nouvelle livraison ne sera pas donnée en 2022, mais pourrait être communiquée d’ici au moins quelques années. Ce ne serait pas étrange étant donné que cette deuxième partie a mis 36 ans à se concrétiser.

