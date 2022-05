La raison pour laquelle Stranger Things divisera sa quatrième saison en deux

Netflix

La production interprétée par Millie Bobby Brown reviendra sur Netflix vendredi prochain, après trois ans d’absence. Aujourd’hui, les 8 premières minutes de la saison ont été révélées.

©IMDBLa première partie comportera 7 épisodes.

Le temps qui s’est écoulé entre la première de la troisième saison et l’arrivée du quatrième volet de choses étranges est devenu complètement éternel. Trois ans se sont écoulés depuis la série de les frères duffer créé pour Netflix a été lancé sur la plateforme et a diffusé ses derniers épisodes et vendredi 27 mai prochain, le retour tant attendu aura lieu. La quatrième saison sera divisée en deux parties.

ce jour, Netflix a dévoilé les 8 premières minutes de la saison et a également expliqué comment la quatrième saison va prendre forme. La première partie sortira, comme dit, vendredi prochain et sera composée des 7 premiers épisodes de la saison. Ensuite, il faudra patienter longtemps, plus d’un mois, pour la sortie des deux derniers chapitres, qui ne pourront être vus que le 1er juillet.

L’annonce de Netflix est venu avec la nouvelle que la quatrième saison de choses étranges aura « cinq heures de plus que toute autre saison ». En ce sens, par exemple, les quatre premiers épisodes durent en moyenne 75 minutes chacun. Mais, la grande question est de savoir pourquoi ils ont décidé de diviser la saison de telle manière que le deuxième volume comporte si peu d’épisodes.

Bien qu’elle n’ait pas été officiellement confirmée, la raison de la décision de Netflix diviser la livraison en lots de 7 et 2 épisodes pourrait avoir à voir, justement, avec la durée de chaque chapitre. Tenant compte du fait que ce sera la fin de l’épisode et que, jusqu’à présent, nous ne savons pas quand il y aura une cinquième saison, il est prévu que les épisodes 8 et 9 auront une durée encore plus longue, qui peut être d’environ un une heure et demie ou deux heures, comme s’il s’agissait de deux films pour dire au revoir au quatrième opus. Après tout, à partir de la plate-forme qu’ils ont qualifiée de « épique » à la fin. Nous devrons attendre.

+Le film à voir en avant-première de Stranger Things

Si vous pensez que 7 jours c’est trop long pour attendre la quatrième saison de choses étranges, Nous avons une solution pour vous. C’est qu’il y a quelques jours, une nouvelle adaptation d’un roman de Stephen King qui présente de nombreuses similitudes avec la première saison de choses étranges. Il s’agit de Flammes de vengeance (Firestarter)basé sur le roman Yeux de feu se concentre sur l’histoire de deux adultes dotés de pouvoirs télépathiques qui étaient les cobayes d’une organisation gouvernementale secrète et vivent maintenant incognito, car ils ont été parents et ne veulent pas que leur fille, qui a la capacité de contrôler le feu, souffre comme eux.

