La raison pour laquelle Robert Downey Jr a failli être exclu de Sherlock Holmes

Curiosités

L’acteur qui incarnait Tony Stark dans le MCU incarnait le célèbre détective britannique dans la saga cinématographique née en 2009, de la main de Guy Ritchie.

©IMDBLe film est sorti en 2009.

Après avoir eu quelques problèmes juridiques qui l’ont amené à être mis à l’écart, Robert Downey Jr. a réussi à relancer sa carrière grâce à Univers cinématographique Marvel (MCU). Il a été Jon Favreau qui l’a choisi pour se mettre à la place de Tony Stark dans le premier film Hombre de Hierro avec lequel, en 2008, est née la saga telle que nous la connaissons (au-delà du fait que les précédents films de homme araignée et cela déplace le début de 2002).

De sa transformation en Tony Stark, Robert Downey Jr. il a commencé à avoir de plus en plus d’offres d’emploi pour reprendre sa carrière artistique. Bien sûr, toutes ces productions qui lui sont venues suivaient l’évolution MCUdont il a fait partie entre 2008 et 2019, lorsqu’il a terminé sa tournée avec la scène épique de Avengers : Fin de partie dans lequel il a perdu la vie après avoir claqué des doigts et mis fin au domaine de Thanos.

L’une des nombreuses offres qu’ils ont faites à Robert Downey Jr. dans cette période impliquait de devenir Sherlock Holmesle célèbre détective britannique créé par Arthur Conan Doyle. C’était pour la saga cinématographique née de la main de Guy Ritchie en 2009. Le dilemme tient au fait qu’à l’origine, il était bien près de rater l’occasion d’incarner ce chercheur pour des raisons incroyables.

Lors de sa visite au salon Graham Nortonlors de la campagne promotionnelle du premier film de Sherlock Holmesla héberger il l’a consulté au sujet des rumeurs selon lesquelles il pourrait ne pas être embauché. L’acteur a confirmé ces versions et a souligné qu’il avait failli perdre son travail car « Guy Ritchie Il a dit qu’il était trop vieux. À ce moment là, Robert Downey Jr. J’avais 44 ans.

+Comment ils ont convaincu Guy Ritchie de lui confier le rôle

C’est clair que Robert Downey Jr. s’en est tiré et a fini par devenir Sherlock Holmes. Comment as-tu fais? Comme il l’a rappelé dans une interview avec Graham Nortonla solution était très simple : « Je pense qu’ils lui ont montré les recettes du box-office de Hombre de Hierro”. À ce moment là, Hombre de Hierro avait rapporté 585,8 millions de dollars dans le monde (un chiffre bien inférieur à celui des films qui l’ont suivi en le MCU). Mais cette justification lui donna raison : Sherlock Holmes il a fini par recevoir 524 millions de dollars au box-office mondial.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂