La raison pour laquelle Netflix pourrait être poursuivi pour Dahmer

Netflix

Dahmer a conquis le public de Netflix et a fait fureur ces dernières semaines, mais il y a un conflit derrière qui peut mener à un procès. Et c’est due a quoi?

©NetflixLa raison pour laquelle Netflix pourrait être poursuivi par Dahmer.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer est le dernier grand phénomène du service de streaming Netflix et cela a été confirmé en notant son nombre élevé de téléspectateurs dans le monde. Les fictions basées sur les événements développés à Milwaukee ont été l’un des sujets de conversation ce mois-ci, mais récemment, elles ont apporté des nouvelles qui ne sont pas du tout positives. C’est une demande possible que la série peut recevoir de rien de plus et rien de moins que le père du criminel.

Le spectacle, créé par Ryan Murphy et Ian Brennan, avec Evan Peters, se déroule entre 1978 et 1911, où Jeffrey Dahmer a brutalement assassiné dix-sept personnes. Son intrigue expose les crimes inconcevables en mettant l’accent sur ses victimes négligées et leurs communautés, affectées par le racisme systémique et l’échec institutionnel de la police, qui ont permis à l’un des tueurs en série les plus cruels des États-Unis de poursuivre son massacre à la vue de tous. depuis plus d’une décennie.

+ Pourquoi Netflix pourrait être poursuivi par Dahmer

Lionel Dahmer, père du criminel, vit actuellement dans la campagne de l’Ohio, mais a fait une dépression nerveuse à la suite de fans qui se sont présentés à la porte de sa maison. Mais ce n’est pas tout, selon un participant qui s’est entretenu avec Le soleil et dit: « D’après tout ce que j’ai personnellement vu et vu, Lionel n’a été contacté pour aucune de ces émissions Netflix. J’ai personnellement parlé à quelques avocats et nous en avons également parlé à son éditeur en raison du chaos qui se déroule et de la histoires que nous avons vues ».

L’accent du conflit est dû au fait qu’ils manifestent une glorification de Jeffreyau point qu’à Halloween les gens décident de se déguiser en lui, alors que ce n’est pas correct. Lionel est un homme qui a pratiquement disparu de la scène publique après les meurtres de son fils et qui n’a pas d’interview depuis qu’il a publié son livre « L’histoire d’un père »mais a maintenant décidé de parler par l’intermédiaire d’un représentant, qui a noté : « Lionel et son manager recueillent des informations et étudient une éventuelle poursuite contre l’équipe de production ou peut-être contre Netflix. Il n’y avait aucune préoccupation pour son bien-être. ».

dans la fiction, Lionel Dahmer est joué par Richard Jenkins et, selon des témoignages, n’a pas été décrit de manière juste : « Lionel était un père très aimant. Il essayait juste de faire de son mieux dans une période d’incertitude. ». Enfin, il clarifia sa pensée : « Il pense que rien de tout cela n’aurait dû être fait, toutes les informations qui devraient être publiques sont là dans son livre. Tout le reste n’est que glamour et accorde une attention aux détails qui n’est pas un fait approuvé ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂