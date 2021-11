La raison pour laquelle Marvel a placé les Éternels sur Terre et n’a pas profité de leur condition cosmique

Serax Gobelet conique Terres De Rêve - rouille/bleu foncé - M

Ce n'est pas sans raison que la collection "Terres De Rêve" est l'une des plus populaires du fabricant belge Serax. L' artiste Anita Le Grelle a démantelé ses œuvres plus anciennes en 2013 et a découvert son amour pour la poterie avec le matériel restant. Un bol est devenu une assiette, une assiette est devenue une coupe. Et enfin, le service "Terre de Rêves" est né, comme Le Grelle l'a affectueusement baptisé. Une touche de nature nordique trouve maintenant sa place sur les tables à manger et dans la cuisine. Des couleurs harmonieuses et un beau design. Ici, une combinaison rustique et noble a été créée et un mélange parfait a été créé. Les tasses de forme conique sont fabriquées en céramique de haute qualité. Chaud ou froid, vous pouvez déguster n'importe quelle boisson dans les tasses. La particularité est la technique d'émaillage spéciale, qui rend chaque plat unique. La collection Terres de Rêve est parfaite pour un usage quotidien car elle va au lave-vaisselle.