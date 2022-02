La raison pour laquelle les miniséries battent les longues séries

Depuis longtemps, de nombreuses productions visent une seule saison pour raconter leurs histoires sur le petit écran. Les exceptions à la règle sont les classiques comme L’anatomie de Grey qui diffuse depuis plus de 15 ans.

©IMDBL’année dernière, elle a titré WandaVision et cette année, elle sera vue dans Love and Death. Elizabeth Olsen, la reine de la mini-série.

Souvent, ceux qui visent à recommander une série qu’ils aiment beaucoup reçoivent une question qui devient problématique : « Combien y a-t-il de saisons ? » Il y a quelques exceptions qui reçoivent le feu vert malgré de nombreux versements, et ce sont les célèbres classiques du petit écran, tels que copains, Comment j’ai rencontré votre mère, Seinfeld ou L’anatomie de Grey, s’il s’agit de drames. Ces derniers temps, la plupart des signes indiquent qu’il faut faire des mini-séries et tout a une logique.

La durée n’est pas le seul obstacle pour les séries, qui n’ont plus autant de spectateurs qu’avant et c’est pourquoi sur des plateformes comme Netflix leur pouls ne tremble pas quand il s’agit de les annuler. Il y a aussi un problème lié aux artistes qui sont choisis pour jouer dans ce type de fiction. Il y a de plus en plus de vedettes à la tête de productions sur petit écran, comme le cas récent de Pam et Tommy avec Sébastien Stan et Lily James.

C’est que, ce qui était autrefois une séparation marquée entre le cinéma et les séries, a aujourd’hui une ligne assez diffuse. Les acteurs qui voyaient le cinéma comme prestigieux et mettaient de côté les offres liées à la télévision n’ont plus peur d’accepter des rôles dans des épisodiques. des productions comme Les Sopranos, Breaking Bad ou Des hommes fous Ils ont précisé que la qualité des tournages et des histoires est déjà à la hauteur de ce que l’on voit en salles.

Il y a aussi un facteur économique qu’il faut prendre en compte : le fait de pouvoir raconter une histoire en une seule saison fait que, si la série est un échec, ce n’est pas si terrible de la finir. En revanche, le succès et les augmentations de salaire potentielles pour un protagoniste ne deviendront pas un obstacle et s’il n’y a pas d’accord, il y aura toujours une fin fermée. En ce sens, il est clair que les téléspectateurs n’aiment pas (ou aiment de moins en moins) les fermetures ouvertes et inexpliquées.

L’exemple du protagoniste de That 70s Show

Juste avant l’explosion des plateformes et la dévotion à la série, il y a eu une production qui a succombé à la pression du cinéma : Ce spectacle des années 70. Avec 8 saisons, il a dû traverser son dernier opus sans la présence de son acteur principal, Topher Grace. Comme l’a révélé le créateur de la série, Mark Brésill, l’acteur n’a pas voulu renouveler son contrat car il était intéressé à être le protagoniste de films de cinéma et a laissé un arc sans fermeture. Ce qui est frappant, c’est que plus de 15 ans plus tard, il revient sur le petit écran car l’essentiel de l’œuvre s’y trouvait. Aujourd’hui, vous pouvez le voir comme le protagoniste de la sitcom Économie domestique.

