La raison pour laquelle les iPhones ont besoin de beaucoup moins de RAM que les téléphones Android

Étant donné que toutes les applications doivent s’exécuter en arrière-plan, Android est un système d’exploitation plus gourmand en mémoire qu’iOS.

Au cours des dernières années, nous avons vu comment les mobiles Android ont de plus en plus RAM de plus grande capacitéayant sur le marché plusieurs modèles avec 12 Go de RAM et même certains avec 18 Go.

En revanche, on voit qu’Apple n’a pas augmenté la mémoire RAM de ses terminaux, puisque l’iPhone 13 n’a toujours que 4 Go de RAM et c’est assez curieux qu’un iPhone avec 4 Go de RAM fonctionne beaucoup plus facilement qu’un Android avec la même quantité de RAM.

Ceci est dû au fait Les iPhones ont besoin de beaucoup moins de RAM que les téléphones Android et ensuite, nous allons expliquer en détail les raisons pour lesquelles cela se produit.

Pourquoi les iPhones ont-ils besoin de moins de RAM pour fonctionner ?

La principale raison pour laquelle les iPhones ont besoin de beaucoup moins de RAM que les smartphones Android réside dans l’essence même de chacun des systèmes d’exploitation dont ils disposent. Ainsi, Android est un système d’exploitation qui consomme plus de mémoire qu’iOS et c’est parce que dans Android toutes les applications doivent continuer à fonctionner en arrière-plan sans fermer, tandis que iOS suspend les applications exécutées en arrière-plan pendant le temps où ils ne sont pas utilisés.

Ainsi, lorsque vous devez rouvrir une application iOS en arrière-plan, il est redémarrera à l’état précédent où il se trouvait avant de s’arrêter.

Une autre raison qui explique pourquoi iOS consomme moins de mémoire qu’Android se trouve dans les exigences qui sont exigées des développeurs d’applications dans les deux systèmes d’exploitation.

Cela signifie qu’une même application consomme moins de mémoire sur iOS que sur Android car Apple impose des exigences plus strictes aux développeurs et les oblige à optimiser beaucoup plus leur création afin qu’il s’adapte mieux au matériel de vos appareils, alors que, dans le cas d’Android, puisqu’il y a tellement de fragmentation au niveau matériel, les exigences d’optimisation des applications sont plus laxistes.

L’iPhone de 2017 sera mis à jour vers iOS 16, tandis que le Pixel 3 sera laissé sans Android 13

En bref, les applications iOS consomment moins de mémoire que les applications Android car sont beaucoup plus optimisés.

