La raison pour laquelle les groupes WhatsApp prennent en charge 256 participants maximum

En dépit d’être l’application de messagerie la plus utilisée sur la planète Terre, WhatsApp Il garde toujours l’étrange secret que tout le monde ne sait pas. Par exemple, Saviez-vous qu’au début, ce n’était même pas une application de messagerie?, Ou que le nombre maximum de participants dans un groupe a une explication technique?.

Nous vous avons déjà parlé du premier cas, mais jusqu’à présent nous n’avions pas expliqué pourquoi les groupes WhatsApp ne prennent en charge que 256 personnes. Ni 255, ni 257. Et la vérité est que, alors que des rivaux comme Telegram continuent d’augmenter ce nombre à des limites insoupçonnées – aujourd’hui, il y a déjà 100000 personnes qui peuvent faire partie d’un groupe Telegram, et en hausse – WhatsApp reste fidèle à ce personnage curieux et technique sorti en 2016.

Les groupes WhatsApp ne prennent en charge que 256 personnes, mais il y a une raison

Pour comprendre pourquoi WhatsApp, à l’époque, a décidé choisissez ce chiffre très spécifique En tant que nombre maximum de membres pouvant être ajoutés à un groupe, vous devez prendre en compte certains des fondamentaux de l’informatique, comme le système binaire qui utilise 2 chiffres pour représenter –0 et 1–.

Comme le souligne l’utilisateur dat_sylveon sur Reddit, WhatsApp stocke chaque utilisateur dans un groupe avec un identifiant unique. Par conséquent, en tenant compte du fait que 256 est le nombre maximum de participants, et que le système binaire utilise 2 chiffres, nous pouvons en déduire que chaque identifiant d’utilisateur unique utilise 8 bits, puisque 2 à la puissance 8 égale 256, qui est le nombre maximum d’identifiants uniques pouvant être obtenus.

Ce qui est certain, c’est que 256 est l’un des nombres les plus importants dans le domaine de l’informatique, puisque c’est le plus grand nombre d’éléments qui peuvent être représentés avec un seul octet – huit bits, ou ce qui en système binaire serait «huit un» -. Par exemple, 256 est le nombre maximal de couleurs que l’on peut trouver dans un GIF ou le nombre de caractères dans le langage ASCII.

WhatsApp pourrait facilement attribuer des identifiants uniques constitués d’un plus grand nombre de bits. Il est possible qu’au fil du temps, 2 octets soient alloués au lieu de 1 comme auparavant, ce qui se traduirait par un nombre maximum de participants de plus de 65000 personnes par groupe, un chiffre qui, aujourd’hui, serait inutile pour le grande majorité des utilisateurs de la plateforme.

Nous ne savons pas si WhatsApp augmentera cette limite tôt ou tard, et si c’est le cas, à quel nombre maximum de participants. Mais au moins on sait déjà pourquoi, après avoir étendu la limite pour la première fois dans les groupes, 256 était le nombre choisi par l’entreprise.

