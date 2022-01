La raison pour laquelle la kryptonite est mortelle selon Supergirl

CC

La fille de Zor-El fait partie des défenseurs de la galaxie mais, comme Superman, elle a un gros point faible : la kryptonite. Dans les derniers jours, le sombre secret que cet élément cache a été révélé.

© IMDbMelissa Benoist, l’une des actrices les plus associées au personnage.

Tous les fans de super-héros qui ont un minimum de connaissances en bande dessinée savent que la plus grande faiblesse de Superman c’est de la kryptonite. C’est quelque chose qui s’applique également à la version féminine du personnage, Super Girl, que l’on a pu voir dans différentes versions, l’une des plus connues avec Mélissa Benoist comme celui qui est chargé de lui donner vie. Dans une publication récente, la sombre raison pour laquelle la kryptonite cache pourquoi elle est si nocive pour ces personnages a été révélée.

L’explication sur la kryptonite est venue de la collection Supergirl : la femme de demain, une saga de douze numéros dans laquelle Ruthye embauche Supergil capturer Krem, le responsable du meurtre de son père. Bien qu’au début elle s’y oppose, Krem empoisonne votre animal de compagnie Krypto et il la met tellement en colère qu’il la convainc qu’elle doit le chasser jusqu’au bout de la galaxie si nécessaire, afin de mettre fin à ses actions.

L’un des numéros de cette collection, le sixième, était chargé de clarifier pourquoi la kryptonite était si terrible. C’est à travers une série de flashbacks dans lesquels il a été révélé qu’au moment de la destruction de Krypton, la planète d’où il vient Super Girl, Zor-el (son père) était chargé de construire un navire pour qu’un maximum de citoyens puissent s’échapper. Ledit vaisseau a traversé la galaxie et en passant près du soleil, il a été fait Super Girl pourrait absorber ses pouvoirs et être si important pour la planète Terre.

Cependant, c’est le soleil lui-même qui a entraîné une série de graves problèmes : il a modifié la composition chimique des matériaux de La ville d’Argo avec lequel le navire a été construit et a provoqué l’émission de radiations mortelles pour l’équipage, y compris la mère de Super Girl. Apparemment, ce changement chimique a entraîné le développement du cancer, ce que la kryptonite génère chaque fois qu’elle entre en contact avec eux. S’éloigner de cet élément permet à la capacité de super guérison de les guérir complètement et de ne pas perdre la vie.

Le pouvoir le plus difficile à interpréter dans la série Supergirl

L’une des actrices qui ont donné vie à Super Girl tout au long de ses adaptations sur le petit écran, il était Izabela Vidovic. L’actrice a parlé avec Regarde qui j’ai trouvé et a reconnu quel pouvoir est le plus difficile à interpréter pour lui lorsqu’il donne vie à la version plus jeune du personnage associé à Benoist dans Le CW. « Je pense que ce n’est pas que c’était facile, mais le plus facile à ressentir c’est de voler. Vous avez un harnais et c’est comme, ‘Ok, je vole. Les plus difficiles sont ceux de la vision, car rien ne sort de mes yeux », a-t-il assuré. En ce sens, elle a expliqué qu’elle doit fixer la caméra et que cela lui fait sentir « stupide » pendant que tout le monde regarde.

