La raison pour laquelle Kissing Stand 3 est un canular

ETC-SHOP Set de 3 LED Solaire Lampes de Façades Façades Demi-Balle Mur Éclairage Jardin Chemin Stand Lumières Blanc

description Balle solaire pour usage extérieur. Vous voulez rehausser l'extérieur de votre maison avec un éclairage sophistiqué ou mettre en valeur certaines zones avec une légère influence de la lumière? Alors vous avez juste la bonne chose avec cette lampe d'extérieur. En raison du degré de protection IP44, les luminaires sont protégés contre les éclaboussures d'eau et donc prédestinés pour une utilisation en extérieur. En outre, la lampe solaire peut être montée à la fois sur le sol et sur le mur. Le matériel de montage correspondant est déjà inclus. Ainsi, vous pouvez utiliser les lampes avec souplesse et faire votre espace extérieur selon vos propres idées. Grâce aux cellules solaires intégrées, qui rechargent une batterie intégrée, ces lampes peuvent être placées complètement sans connexion électrique. Ces lampes solaires se chargent pendant la journée et remettent leur lumière stockée dans l'obscurité et brillent en pleine gloire. La lumière LED est incluse. La livraison