La raison pour laquelle Jason Momoa s’est fait couper les cheveux en direct

Au-delà de son grand talent, la grande silhouette de Jason Momoa a toujours été liée aux cheveux longs, mais maintenant cela a changé. Savoir pourquoi.

© GettyJason Momoa

Bien qu’il existe de nombreux acteurs qui font sensation à Hollywood, Jason Momoa est l’un des favoris. Tout au long de sa carrière, l’interprète a connu de grands succès tels que dunes, Aquaman Soit jeu des trônes, qui a fini par l’amener à la plus haute estime des cinéphiles. Tel est le cas que chaque fois qu’il est proche d’un nouveau projet, ses fans deviennent fous, tant attendent avec impatience son arrivée sur Rapide furieux.

Cependant, la réalité est qu’au-delà de son talent d’acteur, Jason Momoa Il s’est également propulsé vers une renommée internationale grâce à son style unique et surprenant. L’acteur a un charisme extraordinaire, mais aussi une attitude digne d’applaudissements. Pour cela, Toujours très stylée, elle portait des cheveux longs et brillants qui ont enchanté ses fans et le monde d’Hollywood en général pendant de nombreuses années..

Quoi qu’il en soit, cela a changé depuis Jason Momoa s’est fait couper les cheveux. Avec une vidéo en direct, l’acteur a montré le moment où il a abandonné ses cheveux. Cependant, il convient de noter qu’il l’a fait pour une bonne cause. « Bonjour à tous. Je me suis rasé la tête, je sens déjà le vent et tout. Pour de nouveaux départs, répandons le ‘Aloha‘ », a-t-il commencé à écrire pour accompagner l’audiovisuel du moment.

Momoa a ensuite ajouté: « Améliorons la protection de nos terres et de nos océans. Éliminons les plastiques à usage unique de nos vies et de nos océans, toutes les bouteilles en plastique, sacs en plastique, emballages et ustensiles”. En d’autres termes, la campagne à laquelle Jason s’est joint concerne la protection des océans et de la terre en éliminant les plastiques en général.

A noter que ce n’est pas la première fois que l’interprète cherche à sensibiliser la population mondiale afin de protéger la terre. En fait, il est ambassadeur officiel du programme de protection de l’environnement des Nations Unies et, à plus d’une occasion, il a lancé des messages faisant la promotion de la protection des océans. « Nous menaçons la vie sous l’eau. Je ne peux plus attendre. Notre peuple et notre planète comptent sur vous. Faites ce qu’il faut et agissez rapidement», est-il venu déclarer à plusieurs reprises.

