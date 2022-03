La raison pour laquelle il n’y aura plus jamais de nouveaux emojis de drapeau

in

Unicode, la firme chargée de créer les emojis, l’a officiellement communiqué. Il n’y aura plus de drapeaux.

Vous ne verrez jamais de nouveaux emojis de drapeaux sur le clavier de votre smartphone. Comme les responsables d’Unicode l’ont communiqué sur leur blog officiel, ils n’accepteront plus de propositions de drapeaux, quelles qu’elles soient.

Les émojis drapeaux sont bien connus et leur nombre n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Non seulement nous trouvons des drapeaux d’innombrables pays, mais aussi ceux qui représentent différents groupes. Cependant, d’Unicode, ils pensent qu’assez a été faitils n’en ajouteront pas de nouveaux car « ils posent plus de problèmes que d’avantages ».

Unicode veut éviter la discrimination

Comme ils le soulignent dans la déclaration, ils comprennent que les drapeaux contribuent à la discrimination. Dans une société aussi compliquée que celle d’aujourd’hui, l’ajout de certains drapeaux pourrait faire en sorte que d’autres groupes se sentent non représentés.

Par exemple, si les drapeaux de certaines communautés autonomes étaient ajoutés, les autres voudraient également avoir les leurs. Après cela, les villes proposeraient aussi les leurs et les une suite interminable de demandes. Du moins, c’est comme ça qu’ils le voient d’Unicode.

Ils donnent également une autre raison, l’utilisation. Les drapeaux sont, disent-ils, de loin les emoji les moins utilisés, les utilisateurs ne les utilisent généralement pas dans leurs conversations ou dans les statuts ou biographies des réseaux sociaux. Considérant qu’ils essaient de limiter la quantité d’emoji qu’ils ajoutent chaque année, les drapeaux semblent être l’option la plus jetable.

Dans certains cas, comme pour la représentation des groupes LGBTIQ manquants ou pouvant être ajoutés, l’équipe ne considère pas les drapeaux comme une solution efficace. Ce qu’ils proposent, c’est développer les couleurs disponibles pour l’emoji du cœurafin que chacun puisse créer le drapeau qui le représente.

Cela semble une option logique et pratique, au-delà de ce que chacun peut penser, il est clair que de nouveaux emojis ne peuvent pas être ajoutés en continu et sans discernement.

