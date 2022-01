La raison pour laquelle Disney sort tous les films Pixar en streaming

Premières

Disney a annoncé que la prochaine sortie en studio derrière des bijoux comme Histoire de jouet Oui Cherchant Nemo il ira directement à votre plate-forme. Les raisons de cette décision.

© GettyDisney a acquis Pixar en 2006.

Force est de constater que le contexte est loin d’être normal et la pandémie le coronavirus elle touche encore différentes industries, dont le cinéma. Dans Hollywood Ils tentent de se remettre de la fermeture des salles et de la chute des ventes de billets, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme un phare, qui dans cette situation s’est déjà positionné dans le top 10 historique du box-office en moins d’un mois depuis sa première mondiale.

Dans les derniers jours, Disney surpris par la décision que le prochain projet de Pixar, Devenir rouge, allez tout droit au Disney +. Le studio a repris la société en 2006 pour 7,4 milliards de dollars et contrôle depuis la distribution de ses animations. Ce qui est frappant, c’est que les trois derniers films de Pixar ils sont allés directement à Diffusion, sans passer par les chambres, contrairement à d’autres réalisés par Animation Walt Disney, Quoi Charme Oui Raya et le dernier dragon qui a fait ses débuts sur grand écran.

Variété a présenté un rapport exposant une hypothèse qui pourrait justifier la décision de ne pas emmener les films au cinéma et de les voir directement en Disney +. Il est clair qu’il s’agit d’une décision purement économique et que le studio n’a pratiquement pas perdu d’argent, et c’est quelque chose que l’analyste média estime Jeff Bock, qui a assuré aux médias susmentionnés : « Le fait qu’ils l’aient fait trois fois de suite me fait penser que ça aide vraiment. ». De plus, il a défini cette stratégie comme « Un coup risqué avec votre meilleure pièce d’échecs ».

La dernière première de Pixar qui atteignait les chambres était En avant, début 2020. Puis ils ont continué Âme, Luca et maintenant Devenir rouge (à paraître le 10 mars), le tout avec une première directement sur Disney +. Force est de constater que la pandémie a apporté la sienne et que ce sont des films qui ciblent un public, le membre de la famille, qui ne va plus tellement au cinéma pour prendre soin de sa santé. Mais Variété Ils expliquent aussi une autre raison à cela : l’idée de favoriser la consommation de Disney + et attirer plus d’utilisateurs avec un catalogue plus exclusif.

Le cas d’Encanto, la première sortie animée à n’atteindre le cinéma qu’en période de pandémie

Disney mise toujours sur le grand écran même si sa stratégie avec Pixar sois différent. Pense juste à ce qu’ils ont fait avec Charme, le film se déroulant en Colombie qui avait une fenêtre exclusive de 30 jours au cinéma, dans laquelle il a réussi à lever un peu plus de 215 millions de dollars. Il est clair que ce sont des revenus qui sont loin d’être idéaux, pour une production qui a coûté environ 150 millions de dollars, mais si l’on tient compte de la coronavirus, peut-être pouvez-vous voir le verre à moitié plein.

