La raison pour laquelle Claudia Jessie de Bridgerton n’a pas de réseaux sociaux

Claudia Jessie, interprète d’Eloïse dans Bridgerton, est une personne complètement étrangère aux réseaux sociaux et a expliqué pourquoi.

©NetflixLa raison pour laquelle Claudia Jessie de Bridgerton n’a pas de réseaux sociaux.

claudia jessy a un long curriculum vitae en tant qu’actrice à partir de 2012, mais il ne fait aucun doute que le grand saut vers la popularité a été réalisé en obtenant le rôle de Éloïse dans Bridgertonservice de streaming série originale Netflix. Son personnage est l’un des favoris des fans, mais malheureusement, ils ne peuvent pas suivre l’actrice en tant que n’a pas de réseaux sociaux. Parce que?

Son personnage est la cinquième fille de la famille Bridgerton et au cours des deux saisons de la série, elle a gagné l’affection du public, au milieu de ses évolutions. Pour le moment, il y a deux autres livraisons confirmées et, selon les romans, cela continuera comme secondaire, puisque le rôle principal ne le prendrait que dans la partie 5. Apparemment, Claudie Elle était fascinée par son rôle, car elle a déclaré qu’elle le jouerait tant qu’ils le permettraient.

+ Pourquoi Claudia Jessie n’a-t-elle pas de réseaux sociaux ?

Phoebe Dynevor, Rege-Jean Page et Jonathan Bailey Ce sont quelques-uns des noms de ses compagnons qui ont fait partie de l’adaptation des romans de Julia Quinn et ont bénéficié d’un extra qui devait augmenter leur nombre de followers sur Instagram, où ils comptent actuellement des millions de fans. Cependant, La vie de Jessie est complètement différente de la leur, puisqu’elle a choisi de s’éloigner de la virtualité pour diverses raisons.

Comme il l’a dit dans une conversation avec Yahoo! stylepréfère rester en dehors du monde des réseaux pour sa santé mentale : « J’oublie toujours que ça surprend les gens. Je n’ai pas eu de réseaux sociaux depuis mon adolescence, pour le simple fait que j’aimerais préserver au maximum ma clarté mentale. ». Puis il a ajouté : « Je pense que si je suis dans les réseaux, je ne me sentirais pas très heureux, et ma santé mentale signifie tout pour moi ».

Enfin, il a expliqué : « Les réseaux peuvent être assez extrêmes et ne pas être suffisamment réglementés pour le » flipper » qu’est mon esprit. Je le garde au frais et c’est génial car cela me laisse beaucoup de temps libre. Si je les utilisais, je passerais beaucoup de temps du temps sur eux. ». Cependant, dans une vidéo pour Netflix Amérique latine, il a déclaré que avait MySpace à l’époque, mais la meilleure chose était de ne plus être là.

