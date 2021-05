le Univers cinématographique Marvel nous a laissé de grands moments et continuera de le faire pendant la phase 4 avec de nouvelles productions telles que le film Black Widow et la série Loki sur le service de streaming Disney +. L’un des acteurs les plus appréciés que la franchise a intégrés est Chris Evans, dans le rôle de Capitaine Amérique, mais peut-être que tu ne le sais pas est venu très près de rejeter le rôle. Parce que?

Avengers: Fin de partie mettre fin à une étape dans le MCU, où Nous disons non seulement au revoir aux personnages, mais aussi aux acteurs, comme dans le cas de Robert Downey Jr. et de son Iron Man. Malgré les rumeurs qui ont émergé ces derniers mois, le retour de Chris et le dernier que nous avons vu de son Steve Rogers était dans le film de 2019. Cependant, une situation connue dans sa vie l’a presque empêché de faire partie de la saga.

+ La raison pour laquelle Chris Evans a presque refusé d’être Captain America

C’est clair que Aujourd’hui, personne n’imagine une casquette sans être joué par Evans, bien que dans le futur nous aurons Anthony Mackie jouant Sam Wilson et prenant sa place dans la fiction. L’acteur sait que se mettre à la place du super-héros était le grand rôle de sa vie, mais cette fois-ci, il le voit comme l’une des célébrités hollywoodiennes. presque stagnant d’avoir des crises de panique.

Dans une conversation avec le podcast Récompenses Chatter de Le journaliste hollywoodien, a révélé ce qu’il a souffert dans sa carrière, précisément au moment du tournage Ponction (2011): «Avec ce film, c’était la première fois que j’avais des mini-attaques de panique sur le plateau. J’ai donc commencé à me demander: ‘Je ne suis pas sûr que ce truc d’acteur soit le meilleur pour moi. Je ne suis pas sûr si je me sens en aussi bonne santé que Je devrais' ».

Il a continué à avouer: «Tout a commencé quand tout à coup, ce qui était mon passe-temps est devenu mon travail. J’ai commencé à être quelqu’un de connu, puis l’anxiété est apparue. Je voulais garder secrète ma souffrance. Je ne voulais pas avoir à faire face à la lecture d’opinions sur les réseaux sociaux sur la façon dont je faisais mon travail. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me demander si ce jeu d’acteur était vraiment ce que je voulais dans ma vie « .







Dans la conférence, il a déclaré que en 2010, il a rejeté à plusieurs reprises l’offre de Marvel d’être Captain America, mais a réussi à surmonter ses peurs: Accepter le rôle de Captain America s’est finalement avéré être la meilleure décision que j’aie jamais prise. Surtout parce que, pour être honnête, toutes ces peurs qui m’ont paralysé ne sont jamais apparues « .