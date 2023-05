La raison pour laquelle Brendan Fraser n’a pas accepté de nouveaux rôles après The Whale

célébrités

Brendan Fraser a surpris le monde entier avec son personnage dans The Whale, qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur, et depuis, il n’a pas accepté de nouveau rôle à Hollywood.

©Gettybrendan fraser

brendan fraser était l’un des visages les plus connus de l’industrie cinématographique hollywoodienne à la fin des années 90 et au début des années 2000. Son implication dans la franchise La momie et d’autres films lui ont valu une grande popularité à cette époque, cependant, au fil des ans, sa carrière s’est refroidie au point qu’il a disparu du radar du public jusqu’à ce qu’il revienne triomphalement avec un projet unique.

On parle de la bande La baleinedirigée par Darren Aronofsky où brendan fraser il prête son corps à Charlie, un professeur de littérature souffrant d’obésité morbide qui atteint plus de 200 kilos et cherche à renouer avec sa fille adolescente qu’il n’a pas vue depuis 8 ans. Il parvient à rétablir le lien grâce à une offre difficile à refuser de la part de la jeune femme incarnée par Évier Sadie.

Brendan Fraser est dans un grand moment professionnel

La baleine ça valait le coup brendan fraser l’Oscar du meilleur acteur et le replace au centre de la scène hollywoodienne où deux autres projets l’attendent : Les tueurs de la fleur de lune de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui arrivera en octobre de cette année et frères, une comédie de Max Barbakow qui met également en vedette Josh Brolin, Peter Dinklage et Glenn Close. Comme vous le verrez dans les deux cas nous parlons de castings exceptionnels.

Pendant Festival international du film de Greenwich, brendan fraser Il a évoqué le refus de reprendre sa carrière professionnelle à court terme au-delà des deux projets que nous avons évoqués précédemment. En ce sens, le talentueux interprète a déclaré ce qui suit : « Pour l’instant je n’ai rien »il remarqua et ajouta : « Je suis vraiment pointilleux en ce moment »c’est pourquoi il faudra sûrement attendre un peu pour le voir en action après les 2 films sur lesquels il s’était précédemment engagé.

brendan fraser Il a assuré sur l’avenir de sa carrière professionnelle : « Cela risque d’être un long été »et maintenant nous savons que la raison est due à une décision personnelle de l’acteur qui n’est pas sûr des nouveaux rôles qu’il veut jouer après avoir prêté son corps à un projet aussi émouvant que La baleine où il s’est impliqué d’une manière qui a transcendé le grand écran, laissant un message à tous ceux qui ont apprécié sa performance en tant que Charlie.

