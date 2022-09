La raison pour laquelle Benedict Cumberbatch est en Argentine

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été vu dans les rues de Buenos Aires. Que fait-il exactement avec sa femme et ses enfants en Amérique latine ?

© GettyBenedict Cumberbatch, figure de Marvel Studios dans le rôle de Doctor Strange.

La dernière semaine Buenos Aires était rempli de célébrités. Les concerts live de Green Day, Måneskin et Dua Lipa ont révolutionné les porteños et les touristes venus profiter des différents spectacles. Et c’est qu’il ne s’est pas seulement limité à la présentation dans les stades, mais ils ont également surpris les Argentins avec leurs visites dans des lieux typiques tels que le cimetière de Recoleta ou El Ateneo Grand Splendid. Passons maintenant à la liste des personnalités internationales qui parcourent l’Argentineun acteur bien connu de merveille.

On parle de Benedict Cumberbatchl’artiste britannique qui s’est illustré cette année avec son rôle principal dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Son personnage dans la franchise de super-héros a su conquérir les fans du monde entier et accumuler des millions de dollars depuis son lancement en mai dernier. Il a également été nominé pour le meilleur acteur lors de la dernière édition des Oscars pour son travail dans Le pouvoir du chienun film disponible sur Netflix.

Toutes ces oeuvres, auxquelles s’ajoutent des rôles inoubliables dans sherlock, Star Trek Soit Le jeu des imitations, ont suffi pour être adoré par le public argentin. Cette même semaine, un de ses fans l’a reconnu marchant dans la ville autonome de Buenos Aires, précisément dans le quartier de palerme. « Benedict Cumberbatch très calme à côté de moi« A écrit l’utilisateur @flordiazx, en joignant une image montrant l’acteur couvert d’un chapeau et de lunettes de soleil.

Comme si cela ne suffisait pas, @conilpm a incorporé de nouvelles photos et a fait remarquer : « La chose la plus aléatoire et la plus excitante de ma vie : aller à Plaza Armenia et rencontrer Benedict Cumberbatch lui-même”. Les fidèles adeptes de Marvel en Argentine n’ont pas tardé à s’enthousiasmer à l’idée que la figure de l’entreprise de Kevin Feige foule le sol latino-américain. Mais… que fait exactement l’acteur ?

+ Pourquoi Benedict Cumberbatch est-il en Argentine ?

Rappelons que Benedict Cumberbatch est marié depuis 2015 au metteur en scène britannique sophie chasseur. L’artiste a été choisi comme metteur en scène de Les sept péchés capitaux / Château de Barbe Bleueun opéra qui sera présenté au Théâtre Colon 27, 28 et 30 septembre et 2 octobre. En ce sens, l’acteur a accompagné sa femme avec leurs enfants Hal Auden, Christopher Carlton et Finn Cumberbatch lors de son voyage à Buenos Aires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂