La raison pour laquelle Bad Bunny a assuré qu’embrasser Gael García était une punition

Le chanteur a déclaré qu’avoir embrassé l’acteur mexicain était une punition.

Bad Bunny a assuré qu’embrasser Gael García était une punition

Bien que pour beaucoup de gens qui s’embrassent Gaël García Bernal aurait de la chance, le chanteur Bad Bunny a assuré qu’embrasser l’acteur mexicain sur la bouche était une punition et a expliqué pourquoi il considère cela.

Dans une récente interview avec le magazine Tempsle Portoricain a parlé de sa carrière, des problèmes de notoriété, mais aussi de la relation qu’il entretient avec García Bernal sur grand écran pour le film Cassandrequi est basé sur la vie de la star de la lutte mexicaine connue sous le nom de « Cassandro el Exótico ».

+ Pourquoi Bad Bunny a-t-il dit qu’embrasser Gael García était une punition ?

Selon Bad Bunny, c’était son premier baiser pour un film et c’était avec Gael García. Bien que maintenant il ait aussi embrassé ses danseurs, l’expérience avec Gael était sa première fois sur grand écran, qu’il considérait comme une punition.

« Mon premier baiser pour un film et c’était avec un homme (…) C’est la punition que je reçois pour avoir été avec tant de femmes au cours de ma vie.« Bad Bunny a dit en riant au magazine Temps.

Malgré la définition du moment comme une « punition » le chanteur a déclaré qu’à aucun moment il ne s’était senti mal à l’aise et a souligné sa bonne relation avec l’acteur Et ta mère aussi: »Si tu joues, tu es quelqu’un que tu n’es pas, alors quand ils m’ont demandé ça, j’ai dit « oui, je suis là pour tout ce que tu veux ». Je pense que c’était très bien; je ne me suis pas senti mal à l’aise« .

