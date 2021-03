La raison inquiétante du COVID a exposé plus de femmes à la violence

En créant des ordonnances rigides de rester à la maison et des restrictions COVID, la pandémie a créé un environnement idéal pour une recrudescence de la violence domestique.

Cela n’aurait pas dû surprendre, nous savons depuis des années que la violence domestique augmente pendant les vacances et les vacances d’été.

Pourtant, peu de mesures ont été prises pour protéger les victimes lorsqu’elles cherchent de l’aide et un refuge sans pouvoir quitter leur domicile.

Le manque de soutien immédiat a contraint les victimes du monde entier à rechercher de l’aide en ligne. Les médias sociaux sont l’une de nos rares bouées de sauvetage pendant la pandémie, et une étude récente a révélé que cela a été une bouée de sauvetage vitale pour les femmes et les filles qui sont touchées de manière disproportionnée par la violence domestique.

Quilt AI, une société d’insights, a mené son étude COVID-19 et Violence Against Women: The Evidence Behind The Talk pour mesurer comment les victimes recherchaient des conseils et de l’aide dans des situations de crise.

La recherche s’est concentrée sur les groupes vulnérables dans 8 pays d’Asie et a examiné certains des mots clés recherchés par les femmes et les filles au cours de la pandémie.

Les femmes à l’origine de ces recherches recherchent de l’aide, mais beaucoup n’y auront pas accès.

Des mots clés tels que «hotlines en matière de violence domestique» et «conseil en matière d’abus sexuels» ont augmenté jusqu’à 70% dans certains pays.

Pourtant, l’étude a révélé une méfiance apparente à l’égard de la loi et la capacité de trouver justice avec seulement des chercheurs du Népal et du Bangladesh cherchant activement des informations et une aide juridiques. Le recours à la loi ne semble pas être une option viable pour de nombreuses femmes, ce qui les isole davantage de toute aide.

L’étude a également révélé des appels à l’aide en ligne de la part de personnes qui estiment que les gouvernements font très peu pour dissuader la violence domestique. En faisant constamment progresser les ordonnances de maintien à la maison sans s’attaquer au danger que cela crée dans certains ménages, les victimes de violence conjugale sont sacrifiées pour la santé publique.

Tout aussi terrifiant est le nombre de publications sur les réseaux sociaux accusant les victimes et misogynes qui émergent dans les discussions sur la violence à l’égard des femmes et des filles.

Les femmes qui recherchent des informations sur la violence domestique sur les réseaux sociaux peuvent s’attendre à constater que jusqu’à 25% des publications critiqueront les victimes.

L’étude cite certains utilisateurs de médias sociaux qui disent: «Ce qui s’est passé est à 90% la faute de la fille» et «La violence sexuelle se produit parce que l’agresseur est influencé par l’alcool.»

Bien qu’il y ait également de nombreux commentaires utiles et encourageants sur les médias sociaux, les résultats reflètent une réalité troublante selon laquelle les femmes sont dissuadées de dénoncer les abus lorsqu’elles voient leurs pairs condamner les victimes de violence domestique en ligne.

Un message publié sur les réseaux sociaux en Inde par des victimes de violence conjugale a affirmé que «personne n’aide» en temps de crise, tandis qu’un autre a déclaré: «Si vous élevez la voix contre l’injustice, vous serez considéré comme sans caractère et ils menaceront de vous accuser de voleur.

La hausse des chiffres du chômage a une corrélation directe avec l’augmentation de la violence domestique.

Cela est en partie dû au fait que les agresseurs sont plus à la maison avec les victimes, mais cela est également lié à une augmentation de l’exploitation financière.

À Singapour, par exemple, les requêtes de recherche liées à l’exploitation financière ont fortement augmenté, avec des mots clés tels que «mari contrôle les finances» et «mari contrôle tout l’argent» en hausse de 100% au cours de la pandémie.

D’autres recherches signalant la violence physique incluaient des mots clés tels que «signes de violence physique», «relations violentes», «couvrir les ecchymoses sur le visage». En Malaisie, aux Philippines et au Népal, ceux-ci ont augmenté de 47%, 63% et 55%, respectivement, entre octobre 2019 et septembre 2020.

Ces requêtes de recherche incluaient également des références spécifiques aux «hommes frappant des femmes», aux «violences conjugales», au «petit ami m’a frappé» et aux «hommes contrôlant» ou «mari contrôlant».

L’analyse de l’activité des femmes migrantes vulnérables en Asie révèle à quel point il est important que le plaidoyer contre la violence domestique soit intersectionnel.

Ces femmes sont généralement plus isolées du soutien extérieur en raison des barrières linguistiques possibles, du manque de soutien familial et des statuts juridiques plus vulnérables. Ainsi, leurs besoins sont négligés.

Ces femmes recherchent activement des soutiens en santé mentale, des conseils en matière d’abus sexuels et une aide au chômage en nombre inquiétant.

Malgré la nature alarmante des résultats de l’étude, il y a un point positif à retenir: un discours accru sur la violence domestique.

Bien que tous les commentaires et recherches ne reflètent pas un changement d’attitude quant à la manière dont les victimes devraient être prises en charge, de nombreuses ONG et défenseurs utilisent les médias sociaux pour offrir assistance et informations aux victimes de violence domestique, quel que soit leur statut juridique ou leurs antécédents.

L’étude recommande que nous soyons plus bruyants en ligne pour fournir des mesures concrètes aux victimes de violence domestique en offrant des numéros pour les lignes d’assistance et des liens vers des ressources.

Mais il est également important de reconnaître les voix et les expériences des femmes qui n’ont pas accès à une assistance en ligne ou qui ne maîtrisent pas le numérique.

Les recherches sont faites par de vraies femmes qui ont besoin d’aide, mais il y en a beaucoup d’autres qui ne savent même pas comment chercher de l’aide.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide. Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la hotline nationale contre la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence domestique, appelez la Hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous sur thehotline.org.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York.