La raison inattendue pour laquelle Millie Bobby Brown et Jenna Ortega seraient ennemies

Millie Bobby Brown et Jenna Ortega sont deux des actrices du moment, mais elles ne seraient pas très amies. Savoir pourquoi.

©GettyQue se passe-t-il entre Millie Bobby Brown et Jenna Ortega ?

Millie Bobby Brown est, grâce à son rôle de premier plan dans choses étranges, l’une des actrices les plus aimées et les plus connues du moment. Depuis la création de cette fiction, créé par les frères duffer, a connu une croissance abyssale avec sa carrière et est maintenant au sommet d’Hollywood. Eh bien, elle est considérée comme l’une des meilleures interprètes de sa génération.

ainsi est Jenna Ortegaqui a brillé l’an dernier sur Netflix avec son rôle principal dans Merlin. Il a non seulement donné à ce personnage sa propre personnalité, mais en a également fait l’un des favoris du moment. Grâce à la méfiance et à la froideur qu’il applique, l’interprète accède à une renommée internationale.

Tel est ainsi Millie Bobby Brown et Jenna Ortega, malgré leur jeune âge, ont plusieurs fans à travers le monde qui les accompagnent dans chaque projet. Mais, s’il y a quelque chose que ces deux actrices ont en commun, ce n’est pas leur carrière, mais le fait que beaucoup de leurs followers se ressemblent et veulent les voir travailler ensemble, même si ce n’est probablement pas possible.

Pourquoi Millie Bobby Brown et Jenna Ortega seraient-elles ennemies ?

Même si au début on disait que Millie Bobby Brown pourrait rejoindre la deuxième saison de Merlin, la vérité est que les actrices ne travailleront pas ensemble. Parce que? parce que Apparemment, il y a eu une rivalité entre eux depuis plusieurs années maintenant. Apparemment, la raison en est une relation amoureuse qui a mal tourné.

Selon une enquête de fans, en 2018, Millie était en couple avec le musicien Jacob Sartorius, qui avait auparavant eu une relation avec Jenna Ortega. C’est qu’en 2017, Ortega a joué dans l’un de ses clips et ils étaient liés de manière romantique.

Plus tard, lorsque la cour entre Bobby Brown et le musicien a été confirmée on a même dit que Jacob avait trompé Jenna avec Millie. En tout cas, deux points doivent être soulignés à propos de cette prétendue rivalité. Premier, La relation entre Ortega et Sartorius n’a jamais été confirmée, ni infidèle au protagoniste de Merlin.

Deuxièmement, il y a aussi le fait que Millie et Jenna n’en ont jamais parlé, elles ne se sont pas déclarées amies, mais elles ne se sont pas non plus déclarées ennemies.. Par conséquent, on ne sait pas quelle est la relation entre eux ou, même, s’il y en a une. La seule chose que l’on sait à ce sujet, c’est que Bobby Brown a également subi des infidélités de la part de Jacob et s’est séparé de lui pour profiter désormais de son amour avec Jake Bongiovi.

