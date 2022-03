La raison impensable pour laquelle Cillian Murphy a failli manquer d’être Tommy Shelby dans Peaky Blinders

Bbc

Peaky Blinders, Cillian Murphy et Tommy Shelby vont de pair. Mais, pour obtenir le rôle, l’acteur a dû faire face à une série de critiques. Il connaît la raison impensable pour laquelle il a été presque exclu de la série et sans l’homme principal.

Peaky Blinders C’est l’une des séries d’époque les plus emblématiques de ces derniers temps. Avec six saisons, dont la dernière vient de sortir, il est devenu une icône des productions se déroulant à une autre époque. Cependant, l’une des forces de ce drame de la BBC est l’incroyable performance de Cillian Murphy. L’acteur a donné vie à l’imposant Tommy Shelby depuis la première édition et a su interpréter ce personnage à la perfection.

L’histoire de Peaky Blinders suit la famille Shelby, dirigée par Tommy, qui sont considérés comme les gangsters les plus dangereux et les plus notoires de Birmingham. Et, malgré le fait qu’au début ce n’était pas si furieux, depuis son arrivée sur Netflix, cette fiction a traversé les frontières générant une grande sensation pour l’interprétation de Cillian Murphy. A tel point que, à l’heure actuelle, le strip ne serait pas le même sans cet acteur qui a tant marqué la série.

Cependant, lorsque la bande a été créée pour la première fois, Murphy a presque manqué de rôle. C’est Steven Knight lui-même, le créateur de Peaky Blinders, celui qui n’était pas d’accord avec son choix. D’après ce qui s’est passé, pour le showrunner, il y avait deux points contre l’acteur. Parmi les premières choses qui le gênaient, c’était qu’il n’avait pas l’allure d’un gangster et, surtout, ce que le personnage exigeait de lui.

Par conséquent, Murphy a décidé de changer son régime végétarien et de recommencer à manger de la viande car il avait besoin de plus de protéines pour atteindre le physique de Tommy Shelby. Cependant, un autre gros problème était sa taille. Pour Knight, le fait qu’il mesurait 1,75 cm n’était pas suffisant. Bien que, avec le changement physique qu’il a réalisé, il a fini par être attrayant pour le rôle et a ainsi réussi à conserver l’interprétation du leader des Blinders.

C’est-à-dire, Cillian Murphy il a pu compenser sa petite taille par le changement de son alimentation. « N’oubliez pas : je suis un acteur», aurait déclaré l’artiste à Knight, confirmant qu’il était capable de ressembler à celui que l’on voit aujourd’hui devant la caméra. Et maintenant, imaginer un changement de protagoniste pour donner vie à Tommy dans le film à venir des Blinders est totalement impossible. Eh bien, il a su marquer le personnage par sa performance et il n’a pas de comparaison.

