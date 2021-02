La raison émotionnelle de Ken Burns pour ne pas changer de coiffure pendant 40 ans

Ken Burns raconte des histoires dans des documentaires sur la guerre civile, le jazz, les Roosevelts, la musique country et Ernest Hemingway depuis des décennies. Mais il a aussi une histoire personnelle intéressante à partager.

Il s’agit de ses cheveux, et il y a une raison étonnamment émotionnelle pour laquelle son look est resté inchangé pendant 40 ans: sa défunte mère.

Les fans savent que les serrures légendaires de Burns ont récemment subi un changement; grâce au verrouillage, il les a laissés grandir et lors de récentes apparitions à la télévision, il a arboré un look plus shagg plus.

GQ a eu le scoop, non seulement sur le changement, mais aussi sur la raison pour laquelle il est resté si cohérent dans le passé avec sa coiffure.

«Toute ma vie, comme l’a dit mon défunt beau-père psychologue, j’ai réveillé les morts», a-t-il expliqué. « Une partie de cela est une très bonne chose: je sais comment faire vivre Jackie Robinson et Abraham Lincoln pour vous. De toute évidence, je suis un échec dans celui que je veux vraiment, et bien sûr c’est impossible. »

Il fait référence à sa mère, décédée alors qu’il n’avait que 11 ans. «Je pense que les cheveux faisaient juste partie d’une connexion», a-t-il poursuivi. «Mes cheveux étaient coupés par les Beatles quand elle est morte. J’avais eu ma dernière coupe de cheveux chez le coiffeur quand elle était en vie, et je ne pense pas que je les ai coupés avant 75.

Pour référence, lorsque les Beatles se sont démarqués pour la première fois dans les années 1960, ils étaient connus sous le nom de «mop tops» qui portaient des coupes de cheveux assorties, à bords droits et souples. C’était un regard polarisant à l’époque, mais il a eu un peu de résurgence ces dernières années, avec des célébrités allant de Charlize Theron à Halle Berry en passant par Harry Styles, des versions sportives du do.

Au cours des quatre dernières décennies, Burns, 67 ans, a expliqué qu’il avait utilisé les services du même coiffeur, allant dans n’importe quel magasin ou lieu où elle travaille actuellement. Et la coupe Beatle a toujours été un look signature pour lui, plus une source de fascination pour les fans et les critiques. Il y a même une page communautaire sur Facebook appelée Ken Burns ‘Hair.

Ken Burns, vu ici en 2020, avec sa coupe de cheveux traditionnelle Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

«Jamais autant de cheveux n’ont signifié si peu pour autant de gens depuis si longtemps», a-t-il déclaré. « Les tout premiers avis que j’ai reçus avec mon premier film sur PBS, au début des années 80, les gens parlaient de ce balai aux cheveux Beatle, peu importe. »

Mais à cause de la pandémie, il n’a eu qu’une petite coupe une fois par an, ce qui signifie qu’il a l’air un peu plus … enfin, comme un réalisateur de documentaires ces jours-ci.

Alors reviendra-t-il au vieux look qu’il lie si étroitement à sa mère bien-aimée?

«Nous verrons ce qui se passera lorsque les choses s’ouvriront et que nous reviendrons au monde», a-t-il déclaré au magazine. « Mais je ne suis pas sûr de pouvoir revenir à John, Paul, George, Ringo et Ken. »