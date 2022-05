La raison de la règle du pas de coude à la table

Il y a plusieurs règles à la table du dîner qui semblent logiques. Manger la bouche fermée est juste une bonne manière, tandis que des serviettes sur vos genoux vous protégeront des taches lorsque vous vous lèverez. Mais quel est exactement le problème avec la règle du pas de coude à la table ?

Photo : Brooke Cagle/Unsplash

prêt à combattre

La principale raison pour laquelle c’est devenu une étiquette de garder vos coudes hors de la table est liée au combat. La règle a été installée pour que les personnes qui dînent à table puissent montrer à leurs hôtes et à leurs compagnons de table qu’ils ne sont pas une menace. Il était important que les gens puissent voir que vous faisiez de votre mieux pour être civilisé et attentionné envers les autres autour de vous. Ne pas le faire suggère que votre comportement était imprévisible et que vous pouvez commencer à vous battre à tout moment.

Créer une bordure

La règle générale était de veiller à ce que vos bras restent dans les limites de votre vaisselle, qui servait de bordure. En gardant vos coudes hors de la table, il y avait moins de chances que vous vous faufiliez dans l’espace de quelqu’un d’autre. Si vous avez ignoré la bordure créée par vos couverts, cela suggérait que vous aviez un manque général de retenue.

Photo : Farhad Ibrahimzade/Unsplash

Règles récentes

Bien que la peur qu’une bagarre éclate ne soit plus une préoccupation commune à table, la règle de l’interdiction des coudes fait toujours partie de l’étiquette. Penché en avant avec vos coudes sur la table peut rendre plus difficile pour les autres autour de vous d’avoir une conversation. De plus, il y a toujours le risque de plonger votre coude dans la nourriture de quelqu’un d’autre si vous ne faites pas attention.