La raison de la honte Les nouveaux produits de Vagisil font face à une réaction MAJEURE

Les gynécologues appellent Vagisil pour avoir diffusé de la désinformation sexiste avec leur nouvelle gamme de produits OMV.

La gamme comprend un lavage, des lingettes et un sérum post-rasage qui prétendent aider les adolescents à atténuer les «règles» et les démangeaisons, et les gynécologues craignent que les produits n’encouragent à tort les jeunes à avoir honte de leurs fonctions corporelles normales.

Ce que beaucoup d’adolescents ne réalisent peut-être pas, c’est que non seulement les produits spéciaux pour le nettoyage vaginal et vulvaire sont inutiles, mais ils peuvent aussi être nocifs. Cette partie sensible du corps est sujette aux irritations et peut facilement voir son pH perturbé.

Le site Vagisil affirme que les produits aideront les filles à se sentir «à l’aise et confiantes», mais ce qu’elles devraient dire aux gens, c’est qu’il n’y a aucune raison que vos règles vous empêchent de ressentir cela en premier lieu.

Les experts appellent la ligne «trop chère, prédatrice, [and] misogyne. »

Naturellement, beaucoup se sont empressés de dénoncer les tactiques de marketing irresponsables de Vagisil et ont encouragé la marque à faire mieux lorsqu’il s’agit d’éduquer les jeunes sur leur corps.

La Dre Jennifer Gunter, OB-GYN et auteur de plusieurs livres sur la ménopause et la santé vaginale, s’est rendue sur Twitter pour exprimer son mécontentement à l’égard de Vagisil en écrivant: «S’attaquer aux adolescents et amplifier la honte patriarcale des fonctions corporelles normales pour vendre un produit irritant est pas acceptable. »

Elle a également critiqué certains des ingrédients des produits Vagisil comme potentiellement irritants pour le vagin. La gamme est parfumée à la vanille et à la clémentine et prétend donner au vagin un «éclat», ce que Gunter a trouvé particulièrement inapproprié de recommander aux adolescents.

Les marques d’hygiène féminine désinforment souvent imprudemment leurs clients.

Un autre OB-GYN, le Dr Danielle Jones, avait une plainte similaire à celle du Dr Gunter lorsqu’elle a tweeté: «Vagisil commercialise un lavage vulvaire trop cher, prédateur et misogyne auprès des FILLES MINEURES.»

Elle a également encouragé ses abonnés à partager des histoires similaires sur l’impact des tactiques marketing de marques comme Vagisil sur leur confiance en eux.

Une réponse a partagé un échange avec Lume Deodorant, une marque d’anti-transpirant conçue pour la vulve. Dans les messages, Lume Deodorant a découragé les clients d’aller voir un médecin en affirmant que les médecins «surdiagnostiquent BV [bacterial vaginitis] et la vaginite à levures ».

Au lieu de cela, la marque a recommandé de continuer à utiliser son produit pendant un certain nombre de jours à la place du médecin. En prétendant remplacer le besoin d’un médecin, la marque pourrait empêcher ses clients de recevoir des soins de santé vitaux.

Un autre tweet souligné que des produits similaires existent rarement pour les organes génitaux masculins, car ces entreprises savent qu’elles peuvent facilement puiser dans la honte et la désinformation déjà existantes sur les fonctions corporelles féminines.

Rappel: vous n’avez besoin d’aucun produit spécial pour nettoyer votre vagin!

Vagisil a rapidement fait marche arrière et publier une déclaration répondre à la critique pour dire que les produits étaient un nettoyant pour le corps «all-over» mais les descriptions de produits et les bylines sur leur site indiquent toujours clairement que les lavages sont pour «funk période» – quoi que cela signifie même.

Et juste pour être clair, il est parfaitement normal que les vagins aient des odeurs différentes ou «funks» de temps en temps.

Les zones externes autour de votre vagin peuvent être nettoyées avec de l’eau chaude et du savon doux, ce qui signifie que ces types de produits spécialement conçus sont inutiles.

Les produits et savons ne doivent jamais être appliqués à l’intérieur du vagin, car cette zone doit être laissée pour se nettoyer – c’est à cela que sert votre décharge.

Cela dit, si vous êtes préoccupé par les odeurs, les démangeaisons ou l’inconfort, assurez-vous de consulter un médecin avant de chercher de nouveaux produits à la mode.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.