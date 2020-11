La raison de James Harden pour quitter les fusées révélée: rapport

James Harden aurait demandé un échange en raison du soutien de Trump du propriétaire des Rockets.

James Harden chercherait à quitter les Houston Rockets avant le début de la saison, ce qui sera probablement le plus gros mouvement de l’intersaison. À l’heure actuelle, il y aurait des conversations avec les Brooklyn Nets pour qu’il rejoigne Kevin Durant et Kyrie Irving. Bien que ce soit une décision prometteuse pour l’avenir de la franchise des Nets, cela laisse les Rockets dans une situation de reconstruction. Apparemment, la décision de Harden de quitter l’équipe se résumait à la politique. Plus précisément, il a demandé à être échangé en raison du soutien fervent du propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, à Trump.

Scott Halleran / Getty Images Réclamations faites par un initié de la NBA Ric Bucher sur Le couple étrange Le podcast semble suggérer qu’il y a actuellement un mouvement de «révolte» parmi les joueurs de l’organisation de Houston en raison du soutien de Fertitta au Parti républicain. « Ce que j’ai entendu, c’est, et nous savons à quel point la politique et la position politique avaient à voir avec le boycott et les manifestations pendant la bulle – j’entends que le fort soutien républicain et les dons de Tilman Fertitta sont l’une des choses qui contribuent à cela. insatisfaction », a déclaré Bucher à propos de Harden et des Rockets. « Il y a une révolte ici parce qu’ils considèrent Fertitta comme un type qui soutient le président actuel. » À partir de cette publication, aucun échange n’a été finalisé pour James Harden.

Bob Levey / Getty Images Russell Westbrook chercherait également à quitter Houston, les Knicks de New York émergeant comme un candidat potentiel au commerce. [via]