La rage, le désespoir et les larmes remplissent les rues du pays alors que des milliers de personnes protestent contre l’inversion de Roe

La réaction a été rapide et furieuse vendredi après que la Cour suprême a annulé la décision historique Roe v. Wade garantissant un droit constitutionnel à l’avortement.

La colère et la consternation ont d’abord éclaté devant la Cour suprême quelques instants après l’annonce de la décision.

Rapidement, il s’est propagé vers l’est alors que des manifestants dévastés pour le droit à l’avortement à travers le pays se sont insurgés contre les juges conservateurs qui ont effacé un demi-siècle de précédent et rendu l’accès à l’avortement pratiquement impossible dans de nombreux États.

Des manifestations se sont déroulées sur la place devant le bâtiment fédéral du centre-ville de Chicago, devant le Georgia Capitol à Atlanta et en face du Wisconsin Capitol à Madison, où des milliers de manifestants indignés portaient des pancartes et scandaient «Mon corps! Mon choix! » À Flint, dans le Michigan, des centaines de personnes ont bloqué les trottoirs devant le bureau du procureur du comté de Genesee.

« Je m’attends à au moins des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays ce soir », a déclaré l’organisatrice texane Coco Das, membre du groupe Rise Up 4 Abortion Rights.

Parlant d’Austin, Das a décrit la colère comme « viscérale ».

Pendant que Das parlait, des policiers équipés de boucliers anti-émeute et portant des casques ont été déployés dans les palais de justice et autres lieux de rassemblement à travers le pays où les manifestants se rassemblaient.

Des manifestants pour le droit à l’avortement et les droits anti-avortement manifestent devant la Cour suprême à Washington, DC, le 24 juin 2022. Steve Helber / AP

De grandes manifestations ont été signalées à Richmond, en Virginie ; Jacksonville, Floride; Colombie, Caroline du Sud ; Raleigh, Caroline du Nord et Topeka, Kansas.

Des manifestations ont également eu lieu devant les ambassades américaines à Londres et à Ottawa, au Canada.

À New York, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur Union Square à Manhattan et ont commencé à marcher vers le centre-ville pour Washington Square Park.

« L’avortement est un soin de santé, les soins de santé sont un droit », ont scandé de nombreuses personnes dans la foule.

L’un des manifestants était Anura Bracey, 16 ans, qui portait une pancarte indiquant « Renverser Roe ? Sûrement pas. »

« Je suis furieux », a déclaré Bracey. « Je suis terrifiée par ce que cela signifie pour l’accouchement des gens dans le pays. »

Bracey a déclaré qu’elle se sentait chanceuse de vivre dans un État où le droit à l’avortement est toujours protégé, mais a déclaré qu’elle craignait que la Cour suprême ne vise d’autres droits, notamment l’égalité du mariage.

« Donc, je suis juste ici pour évacuer ma rage », a déclaré Bracey. « Je veux que quelqu’un nous écoute. Je ne sais pas combien cela va vraiment faire, mais je me sens juste très désespéré.

Claire Alcus, 25 ans, a déclaré qu’elle avait mal au ventre lorsqu’elle a appris la décision.

« Je ne suis pas tellement inquiète pour moi-même parce que j’ai accès à un contrôle des naissances approprié », a-t-elle déclaré. « Mais je me sens tellement horrible pour les femmes qui partagent probablement les sentiments que j’ai, que je ne suis pas prête pour un enfant qui n’aura pas accès au type de soins dont il a besoin pour vivre sa vie de la façon dont Je peux. »

De retour à Washington, une femme en pleurs qui a demandé à être identifiée uniquement comme Skye a pleuré ouvertement après l’annonce de la décision.

« Cela ressemble à une trahison », a déclaré Skye. « J’ai l’impression que mon pays ne m’aime pas et n’apprécie pas mon corps de femme. Je ne peux même pas chanter parce que je ne peux rien dire. Ça fait mal. »

« On a l’impression de reculer », a-t-elle déclaré.

Amanda Herring, qui a 32 ans et est enceinte de neuf mois, s’est présentée avec son fils d’un an, Abraham, et les mots « Pas encore un humain » écrits à l’encre sur son ventre gonflé.

Herring, une éducatrice juive qui a déclaré que sa date d’accouchement était samedi, considère la décision de la Cour suprême comme une atteinte à sa religion.

« Je pense qu’il est important pour moi d’être ici et de faire savoir à tout le monde que ma religion dit que cette vie commence avec le premier souffle », a-t-elle déclaré. « C’est dans la Torah, et c’est dans l’Ancien Testament. »

Hanna Fredeen, qui était au lycée en 1973 lorsque Roe est devenue loi, a déclaré qu’elle se souvenait qu’une camarade de classe avait dû se rendre dans un autre pays pour se faire avorter. Elle a déclaré que les femmes pauvres dans les États où la procédure est désormais interdite seront obligées d’obtenir des avortements clandestins ou de recourir à le faire elles-mêmes avec des aiguilles à tricoter.

« Les femmes vont mourir », a déclaré une autre manifestante nommée Michelle. « C’est juste très décevant. »

À proximité, Lauren Handy du Progressive Anti-Abortion Uprising faisait partie d’une foule plus restreinte qui célébrait une décision de la Cour suprême qui a couronné la lutte de plusieurs décennies des conservateurs pour renverser le droit constitutionnel à l’avortement.

« C’est une montagne russe d’émotions », a déclaré Handy. « Joie complète et totale, il a finalement été renversé. »

Handy a ensuite ajouté: « La bataille n’est pas terminée. »

« Le complexe industriel de l’avortement est fort dans les États bleus, et nous devons également les poursuivre », a déclaré Handy.

Maintenant que Roe v. Wade n’est plus la loi du pays, l’avortement est protégé dans moins de la moitié des États et dans aucun des territoires américains, selon le Center for Reproductive Rights.

Avant l’annonce de la décision de la Cour suprême, les législateurs républicains du Sud et du Midwest ont adopté des «lois de déclenchement» qui rendraient l’avortement illégal à la minute où Roe serait renversé.

La «loi de déclenchement» de la Louisiane est entrée en vigueur immédiatement, a déclaré le procureur général de l’État, Jeff Landry.

Le Texas réprimait déjà l’avortement avant même que la décision de la Cour suprême ne soit annoncée.

Et dans l’Arkansas, le ministère de la Santé de l’État a publié vendredi un avis avertissant les médecins que pratiquer des avortements est désormais un crime.

Des manifestants pour le droit à l’avortement manifestent devant la Cour suprême, sur la colline du Capitole, le 21 juin 2022. José Luis Magana / AP

Dans l’Illinois, le droit à l’avortement est protégé par la loi de 2019 sur la santé reproductive. Mais les prestataires d’avortement craignent que les cliniques ne soient submergées de personnes de l’extérieur de l’État, car plusieurs États voisins ont des « lois de déclenchement ».

Le New Jersey est un autre État dirigé par les démocrates qui a pris des mesures pour consolider les droits à l’avortement avant la décision lorsque le gouverneur Phil Murphy a signé la loi sur la liberté de choix en matière de reproduction.

« Ne vous méprenez pas, la décision va au-delà de l’avortement », a déclaré Elizabeth Meyer, fondatrice de la Marche des femmes dans le New Jersey. « Nous sommes peut-être protégés dans le New Jersey, vous savez, mais nous sommes certains que ce ne sera pas le cas ailleurs. »

Meyer a déclaré qu’elle devait annoncer à ses filles de 9 et 11 ans que le droit constitutionnel avec lequel elle avait grandi leur était désormais révolu.

« J’ai peur pour l’avenir de mes filles et ce que cela pourrait signifier pour elles », a déclaré Meyer.

Maura Barrett et Doha Madani ont rapporté de Washington DC, Elliot Lewis de New Haven, Connecticut, Daniella Silva et Corky Siemaszko de New York.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.