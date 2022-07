La quatrième saison de Virgin River a dépassé Stranger Things sur Netflix

Netflix

Rivière Vierge Il vient de sortir sa quatrième saison et c’est déjà devenu un hit. Découvrez pourquoi il a battu choses étranges.

©NetflixVirgin River a dépassé Stranger Things

Avec 12 nouveaux épisodes Rivière Vierge est revenu sur Netflix pour continuer à raconter l’histoire de Mel et Jack avec de nouveaux défis pour les protagonistes, les personnages et les drames en général pour cette ville très sympathique. Cette fiction est revenue sur la plateforme en se basant, encore une fois, sur les romans du même nom de Robyn Carr. Et, à cette occasion, au-delà du suspense et du drame dans l’intrigue, la vérité est que l’amour et l’amitié étaient les protagonistes.

C’est ainsi, encore une fois, Rivière Vierge est devenu un énorme succès sur Netflix. En effet, grâce à son niveau de production et à l’attractivité de son histoire, les fans attendent déjà une nouvelle saison. Bien sûr, pour le moment, la suite n’a pas été confirmée, mais compte tenu de la fureur que cette bande a suscitée, il est probable que cela se produise. Eh bien, la vérité est que la fiction a atteint un tel point qu’elle a même dépassé choses étranges.

choses étrangesla série créée par les frères Duffer, a également lancé sa quatrième saison il y a quelques semaines à peine et a fait fureur dans le monde entier. De plus, c’est l’une des bandes les plus vues de l’histoire de la plateforme. Pourtant, en ce qui concerne les statistiques de la semaine, celle qui retient toute l’attention est Rivière Vierge. Cette production est en tête du classement mondial des plus reproduites ces dernières semaines.

Avec un total de 105 440 000 heures vues lors de sa première semaine de parution, la quatrième saison de Rivière Vierge est devenu la production la plus regardée ces jours-ci. Pour sa part, choses étranges Il est deuxième avec un total de 74 990 000 reproductions. Bien entendu, ce classement ne concerne que les bandes anglophones car, dans les non anglophones, la première saison de Lever du soleil C’est celui qui mène le TOP 10.

La série, d’origine espagnole, compte un total de 57 740 000 reproductions, étant l’une des plus vues. Malgré tout, celui qui a capturé le plus d’heures sur Netflix est toujours Rivière Vierge qui a captivé par son essence, son amour et son histoire. Sans aucun doute, une intrigue qui continue de fonctionner et qui est même venue défendre le genre romantique.

