La quatrième saison de ‘Castlevania’ marquera la fin de la série

Les aventures animées de Trevor Belmont, Sypha et Alucard reprendront bientôt avec l’arrivée prochaine de la quatrième saison de «Castlevania», l’une des séries animées les plus acclamées et réussies du catalogue de productions originales de Netflix. Cependant, cette première très attendue a également apporté des nouvelles qui pourraient être décevantes pour les fans.

Malgré les rumeurs selon lesquelles l’équipe créative du studio d’animation Powerhouse espérait présenter de nouveaux personnages et une nouvelle gamme d’aventures, tout semble indiquer que Netflix a décidé de dire adieu à la production à l’issue de sa quatrième saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hiddleston savait à l’avance que Loki mourrait

À travers son profil officiel sur Twitter, Netflix a partagé avec ses abonnés une nouvelle avancée dans laquelle il révèle la date à laquelle « Castlevania » diffusera ses nouveaux épisodes, tout en confirmant, à la déception de certains, que ceux-ci constitueront sa dernière tranche.

Samuel Deets, directeur de la série, a partagé un article de Deadline sur Twitter, mettant en évidence une section du même où il est indiqué que, bien que « Castlevania » arrive à sa conclusion, ce n’est pas un point final pour l’univers de la série, car il pourrait revenir dans les futures productions avec de nouveaux personnages inspirés de la vaste franchise de jeux vidéo.

« Alors que Castlevania, basé sur le jeu vidéo classique de Konami, touche à sa fin, le monde qu’il a créé peut vivre. J’entends que Netflix envisage une nouvelle série se déroulant dans le même univers Castlevania avec une toute nouvelle distribution de personnages. . » https://t.co/CZEY9uveLz – Samuel Deats (@SamuelDeats)

16 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « RE Village » révèle un regard surprenant sur son gameplay

La troisième saison de « Castlevania » aurait présenté un scénario intéressant dans lequel le trio de protagonistes doit affronter le monde qu’ils ont créé en tuant Dracula, le seigneur des vampires, laissant un fort vide de pouvoir à la suite de leur bataille.

Alors qu’Alucard s’installe dans l’ancien château de son père dans sa quête pour se débarrasser de son ombre, Trevor et Sypha entreprennent un voyage dans les champs reculés de la région, se retrouvant dans une ville fortement influencée par un groupe de fidèles de Dracula. « Castlevania » diffusera sa dernière saison le 13 mai.