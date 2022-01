La quatrième et dernière série de The Sinner est qualifiée de « la meilleure à ce jour »

Après un long voyage plein de rebondissements, la quatrième et dernière saison de Le pecheur sorti sur Netflix le 26 janvier.

Selon le synopsis : « Toujours sous le choc du traumatisme d’un cas précédent il y a un an, Harry Ambrose, maintenant à la retraite, se rend sur l’île de Hanover, dans le nord du Maine, pour une escapade réparatrice avec sa partenaire, Sonya (Jessica Hecht).

« Lorsqu’une tragédie inattendue se produit impliquant la fille d’une famille éminente de l’île, Ambrose est recrutée pour aider à l’enquête, seulement pour être jetée dans un mystère de paranoïa croissante qui va bouleverser cette île touristique endormie et la vie d’Ambrose. »

« Tellement intrigant et magnifiquement tourné. »

Ce sont de très bonnes critiques, et elles continuent d’affluer alors que de plus en plus de gens regardent l’émission.