La quasi-remorque de Broken Lizard vise le bossu de Notre-Dame

Hulu vient de publier la bande-annonce officielle de Quasi. La nouvelle comédie à venir de la troupe de comédie Broken Lizard, le film sera le premier à être réalisé en collaboration par le groupe depuis 2018 Super Troopers 2. Il a été annoncé en 2021 qu’ils parodieraient ensuite Le Bossu de Notre Dame avec leur comédie d’époque Quasi, bien que peu de choses aient été révélées à l’époque sur le projet. Nous savons maintenant que le film Searchlight Pictures se dirige vers Hulu pour une sortie en streaming le 20 avril 2023, et vous pouvez avoir un aperçu en regardant la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.





Dans le film, selon Hulu, « Un malheureux bossu aspire à l’amour, mais se retrouve au milieu d’une querelle meurtrière entre le pape et le roi de France lorsque chacun ordonne au bossu de tuer l’autre. »

Kevin Heffernan de Broken Lizard réalise Quasi, qui est écrit par la troupe de comédiens dans son ensemble. Le film met également en vedette les membres de longue date du groupe Heffernan, Jay Chandrasekhar, Steve Lemme, Paul Soter et Erik Stolhanske. L’OrvilleAdrienne Palicki est également à l’affiche. Quasi est produit par Richard Perello et co-exécutif produit par Matthew Medlin et Peter E. Lengyel. L’équipe de Broken Lizard a tous servi de producteurs exécutifs.

Le film précède Disney s’essayant à une adaptation en direct de Le Bossu de Notre Damebien que leur version réimagine plus spécifiquement leur version cartoon de l’histoire sortie en 1996. Le film, intitulé Bossua été annoncé pour la première fois en 2019 et devrait sortir en 2024.





Broken Lizard est de retour avec Quasi

« Je suis très, très excité de réunir le gang de Broken Lizard, mais je suis encore plus excité de pouvoir enfin mettre à profit mon doctorat en études médiévales françaises. Cela a été long à venir », directeur, star et exécutif a déclaré le producteur Kevin Heffernan lorsque le projet a été annoncé pour la première fois.

DanTram Nguyen et Katie Goodson-Thomas de Searchlight Pictures ont ajouté : « Nous adorons Broken Lizard et sommes toujours ravis de collaborer. Kevin, Steve, Jay, Paul et Erik forment un groupe bruyant, talentueux et hystérique. Nous avons hâte de les voir apportent leur charme torride à cette version satirique Le Bossu de Notre Dame. »

L’histoire de Broken Lizard remonte au milieu des années 1990. La troupe de comédiens a sorti son premier film, Croiseur de flaque d’eauen 1996, bien qu’ils aient fait sensation en lançant leur comédie Super soldats en 2001. Avant d’enchaîner avec Super Troopers 2 en 2018, le groupe avait également sorti les comédies Club d’effroi en 2004, Fête de la bière en 2006, et Le saumon qui claque en 2009. Jay Chandrasekhar a également réalisé le Ducs de Hazzard film sorti en 2005 qui présentait des camées des autres membres du groupe. Ils produiraient également la comédie de 2012 Freeloaders tout en ayant de petits camées dans le film.

Quasi sera présenté en première sur Hulu le 20 avril 2023. Vous pouvez voir l’art clé ci-dessous pour un bon aperçu de la distribution de personnages loufoques.