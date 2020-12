La quarantaine de Villanelle aurait été étonnamment normale, selon Jodie Comer, la star de «  Killing Eve  »

Tuer Eve‘s Villanelle n’est pas connue pour rester trop longtemps au même endroit. Elle est l’assassin préférée de tout le monde – si vous en avez plus d’un – et elle est jouée par la talentueuse Jodie Comer. Au fil des trois saisons, Villanelle est passée d’un tueur charismatique sans aucune morale à un tueur avec juste un soupçon de remords.

Mais que se passerait-il si Villanelle vivait à l’époque du COVID-19? Bien que ce soit un peu ridicule, certaines séries intègrent la pandémie dans leurs intrigues, c’est donc quelque chose à quoi même les personnages de fiction ont dû réfléchir. Et Comer a pesé sur la façon dont Villanelle serait juste dans le verrouillage.

Villanelle écouterait les directives de verrouillage du COVID-19, selon Jodie Comer

Jodie Comer, qui joue Villanelle dans «Killing Eve»

Tout d’abord: ne vous inquiétez pas. Ça ne ressemble pas Tuer Eve a des plans pour incorporer la pandémie réelle de COVID-19 dans son intrigue de la saison 4. Cependant, en raison de la pandémie, le tournage de la quatrième saison a été reporté jusqu’à Juin 2021. Cela signifie qu’une date de première pourrait arriver aussi tôt que fin 2021 ou même quelque temps en 2022.

Dans une nouvelle interview avec InStyle le 1er décembre, Comer a réfléchi à ce que son homologue assassin russe ferait en quarantaine. Et ce n’est pas si différent de la routine d’une personne normale.

« Eh bien, j’imagine qu’elle serait dans son appartement, dans un désordre complet », a déclaré Comer. « Des livraisons partout, en essayant de combler une sorte de vide. »

Mais Comer se souvient alors du côté luxueux de Villanelle. Car même en période de crise mondiale, Villanelle a son style.

«Ou elle serait sortie dans un endroit exotique», a poursuivi Comer. «Mais probablement, comme tout le monde, elle serait dans la maison, sur le canapé, en pyjama, des miettes partout sur elle, avec la télé-réalité allumée.

Est-ce étrangement réconfortant que même sur une île, Villanelle mange aussi du stress en regardant La bachelorette? Un peu.

Comer a passé sa propre quarantaine chez elle à Liverpool avec sa famille

Quant à Comer elle-même, elle a passé la majeure partie de la quarantaine à Liverpool. Elle a déclaré à Press Association en mai qu’elle était en fait capable de se détendre et de déballer pour la première fois depuis un certain temps, ce qu’elle a apprécié.

« Et, en fait, pour avoir un peu d’immobilité, et être stationnaire, je suis en fait vraiment un peu … Je suis un peu gênée de dire que j’aime ça », dit-elle, selon Hello Magazine.

Elle a partagé qu’elle avait également pris un peu de pâtisserie au début, notant qu’elle avait essayé la génoise.

Elle a également déclaré à GMA News Network en mai que son objectif principal était sa santé et celle de sa famille. Donc, même s’il peut y avoir des moments de folie, c’était la grande chose à souligner.

«J’ai l’impression que lorsque les choses ne sont plus entre vos mains, vous devez simplement essayer de vous y rendre», a déclaré Comer. «En toute honnêteté, ma famille est en bonne santé et j’ai l’impression de ne pas pouvoir me plaindre. On m’a dit de rester chez moi et de passer du temps avec ma famille que je vois beaucoup moins maintenant, donc je trouve beaucoup de raison en étant simplement ici avec eux et en ne vivant pas dans une valise.

Le prochain projet de Comer, Free Guy, est actuellement retardé

Cette année a causé beaucoup de stress supplémentaire pour beaucoup et a repoussé de nombreuses versions et plans de production. Comer avait un nouveau projet à venir en décembre, appelé Guy gratuit avec Ryan Reynolds, dans lequel il a joué Guy, un personnage de fond dans un jeu vidéo. Comer a joué Milly un programmeur du jeu ainsi que Molotov Girl, un avi dans le jeu.

Malheureusement, il a également été victime d’un retard indéfini, selon Variety. Des endroits comme ScreenRant supposent qu’ils pourraient aller directement à Disney +, mais seul le temps le dira.

En attendant, cependant, Comer avait de grandes choses à dire sur son temps à travailler avec Reynolds et a partagé qu’il lui avait donné des conseils «inestimables» pendant le tournage, qui était son premier film.

«Il a dit:« N’aie pas peur d’avoir l’air stupide »?» Comer a déclaré à InStyle. «Essayez cette chose que vous pourriez penser, ‘Oh, est-ce que ça va être trop?’ Parce que parfois ça le sera, et ça va, et parfois tu trouveras un moment de génie qui inspirera les autres à faire quelque chose différemment.

