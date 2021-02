La purge de l’Ukraine de ses liens passés avec Moscou s’accélère alors que les serveurs s’exposent à des amendes pour avoir dit «  merci  » en russe

Par Gabriel Gavin, écrivain et correspondant couvrant l’Europe centrale et orientale depuis la Russie. Son travail est apparu dans des publications comme The Independent, The Spectator et The Kyiv Post

Poussées par le zèle nationaliste à la suite du Maïdan de 2014 et des tensions politiques persistantes avec la Russie, les autorités ukrainiennes s’efforcent d’effacer de plus en plus la longue histoire partagée entre les deux pays d’Europe de l’Est.

Il semble que la langue russe soit maintenant en tête de la liste des cibles. Plus tôt ce mois-ci, une nouvelle loi proclamant l’ukrainien langue officielle est entrée en vigueur après avoir été adoptée par le parlement du pays. En conséquence, les employés des entreprises du secteur des services tels que les supermarchés, les restaurants, les cafés et les salons de coiffure sont tenus d’accueillir et de servir les clients uniquement en ukrainien.

Ce n’est qu’à la demande d’un client qu’il peut passer à une autre langue pour des raisons de commodité et enfreindre la loi entraînera une amende allant jusqu’à 6,8 mille hryvnia (près de 250 €) à partir de l’année prochaine. Étant donné que le salaire officiel moyen est d’environ 370 dollars – mais souvent beaucoup moins en dehors de la capitale – c’est une somme importante.

Près d’une personne sur trois vivant en Ukraine se décrit comme russophone, des villes entières de l’est et du sud du pays menant la vie quotidienne dans cette langue. Odessa, sur la côte de la mer Noire, est connue pour son dialecte unique de russe, inspiré du yiddish de sa population juive historique. Seule une petite proportion d’Odessans parle ukrainien à la maison et on ne sait pas dans quelle mesure la nouvelle directive sera appliquée.

De plus, avec leur tentative de rendre obligatoire la manière dont les communautés locales s’expriment, les législateurs de Kiev risquent de tomber sous le coup d’une résolution des Nations Unies qui appelle les gouvernements à «Promouvoir la préservation et la protection de toutes les langues utilisées par les peuples du monde.» L’Ukraine dépendait auparavant du soutien des États amis de l’ONU sur des questions telles que la réabsorption par la Russie de la péninsule de Crimée en 2014, et il n’y a pas encore de signes indiquant si l’organisme international le reprendra dans sa campagne pour marginaliser l’utilisation d’autres langues.

Si la diversité linguistique est perçue par certains dans le pays comme un défi à leur identité nationale, qui se définit de plus en plus en opposition à la Russie, peu de domaines de la vie dans le pays sont ainsi libérés de la politisation. L’Ukraine, dont une grande partie est historiquement tombée sous l’empire russe, et qui était plus tard un membre constitutif de l’Union soviétique, a passé ces dernières années à travailler à purger les symboles de cette histoire commune dans un effort pour se différencier.

En décembre, un adolescent a été arrêté par un agent « antiterroriste » dans la ville occidentale de Lvov après avoir acheté un chapeau d’hiver à jarret traditionnel, arborant le marteau et la faucille soviétiques, pour garder ses oreilles au chaud. Un russophone de l’Est du pays, il a déclaré aux autorités qu’il ignorait que Kiev avait introduit des lois sévères interdisant l’affichage des symboles de l’URSS et le chant de son hymne national unique, ainsi que des icônes nazies supposées équivalentes.

Sa confusion était compréhensible, étant donné que les règles semblent être appliquées de manière sélective. Pas plus tard qu’en 2018, une division Waffen SS notoirement meurtrière a été célébrée à Lvov, marquant le 75e anniversaire de la formation de l’unité partisane locale alignée sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nationalistes, vêtus de vêtements SS et arborant des croix gammées, ont défilé dans les rues sans réponse de la police.

De nombreux nationalistes continuent de glorifier les partisans ukrainiens qui ont combattu aux côtés des nazis contre l’Armée rouge soviétique au nom de la formation d’un État indépendant aligné sur le Troisième Reich. Pour eux, des personnalités comme Stepan Bandera étaient les pères fondateurs du mouvement pour la nation ukrainienne. D’autres, cependant, soulignent les liens du dirigeant d’extrême droite avec les massacres de Polonais de souche et le tiennent en partie responsable de l’Holocauste en temps de guerre dans le pays.

En octobre dernier, des militants nationalistes de la ville à prédominance russe d’Odessa ont lancé une série de manifestations visant à renverser une statue à Catherine la Grande, l’impératrice russe sous le règne de laquelle la ville avait été construite. A sa place, disaient-ils, ils voulaient installer un monument à Bandera.

Un porte-parole des manifestants a déclaré au journal local Public que «Notre initiative a pour objectif de se débarrasser de toutes les manifestations de l’influence russe qui sont restées après la période coloniale dans notre histoire. Pour regarder vers l’avenir, nous devons rompre tous ces liens et suivre notre propre chemin. »

Bien sûr, les liens historiques étroits entre la Russie et l’Ukraine ne peuvent pas simplement être effacés pour des raisons politiques. Dans le cas de la statue d’Odessa, des fonds avaient été collectés pour la restaurer par le milieu des affaires local en l’honneur de la fondation de la ville. De même, en plus d’une importante population russophone, une grande partie de l’histoire du pays est étroitement liée à celle de son vaste voisin oriental, d’abord sous la domination impériale de Moscou, puis en tant que partie prospère de l’Union soviétique. Pour se séparer de l’histoire russe, les nationalistes doivent entièrement réécrire celle de leur propre pays.

Autant la Russie a façonné l’histoire de l’Ukraine, autant d’éminents Ukrainiens ont joué un rôle de premier plan dans la mise en place de la voie pour toute l’URSS. L’ancien Premier ministre soviétique Leonid Brejnev, né dans l’Ukraine moderne et qui s’est auto-identifié comme Ukrainien, a dirigé le syndicat pendant près de deux décennies. Son prédécesseur, Nikita Khrouchtchev, est né près de la frontière actuelle et a déménagé enfant à Donetsk, un exemple de la façon dont les frontières actuelles sont souvent en décalage avec les réalités historiques et culturelles. Cela ne les empêche cependant pas de faire l’objet de violents combats entre ceux qui cherchent à nouveau des liens plus étroits avec la Russie et d’autres dont la politique est définie par les mouvements nationalistes ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, bien que n’étant pas personnellement lié à des groupes nationalistes, dans le passé, a de plus en plus joué pour leur soutien afin de consolider sa tentative de contrôle du pouvoir. Face aux rébellions régionales sur les lois de confinement des coronavirus et à une crise constitutionnelle naissante sur les règles de corruption, tirer sur la Russie s’est avéré une tactique populaire.

Cependant, il semble maintenant que des millions d’Ukrainiens russophones soient sur la ligne de tir.

