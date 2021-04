La purge de l’habitat HI-SEAS – Rapport du commandant: jour lunaire 2

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de l’analogue et de la simulation d’exploration spatiale d’Hawaï (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene III de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene IV à HI-SEAS

Jour lunaire 2 (14 mars 2021)

Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau. Cette comptine me passe par la tête alors que je découvre les nouvelles vues à l’intérieur de l’habitat HI-SEAS. Ma mission analogique Selene IV sur la lune vient de commencer et déjà ma maison loin de chez moi est en train de changer. J’ai été le commandant de près de 30 missions analogiques sur la lune et sur Mars, donc HI-SEAS est une deuxième maison pour moi maintenant. Certains équipages décorent l’habitat, d’autres non. L’équipage de Selene IV était sur la bonne voie pour faire de HI-SEAS leur maison aussi.

Tout a commencé par l’inventaire. Je demande à chaque équipage de faire l’inventaire de la nourriture et des autres fournitures dont il dispose au cours de sa mission. De cette façon, ils découvrent avec quoi ils peuvent travailler et vivre. C’est aussi leur premier exercice d’équipe car cela prend plusieurs heures et nécessite une coordination entre eux pour effectuer la tâche efficacement.

La plupart des équipages se contentent de s’acquitter de cette tâche et de passer à des activités plus excitantes. Cette équipe a pris son temps à la fois pour mettre à jour la façon dont nous faisons l’inventaire et pour réorganiser bon nombre de nos fournitures, y compris en mettant toutes les épices disponibles par ordre alphabétique. Je taquine toujours les équipages qui font cela pour savoir combien de temps ils peuvent faire durer une organisation aussi précise. La plupart échouent en quelques jours.

Le commandant Michaela Musilova forme l’équipage de Selene IV à l’utilisation de combinaisons spatiales analogiques lors de leur mission de simulation lunaire à HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cameron Crowell)

La prochaine chose que je savais, un certain nombre de nouvelles affiches ont commencé à couvrir les murs de l’habitat. L’officier des opérations d’équipage Lori Waters a apporté plusieurs belles affiches spatiales avec elle, parmi d’autres éléments qui ont commencé à rendre cette station de recherche beaucoup plus confortable. Ils comprennent de jolis jouets en peluche, des patchs de mission et l’ingénieur des systèmes d’équipage Bill O’Hara nous a également gentiment donné des porte-clés « retirer avant le vol » de Sierra Nevada Corp.

À ma grande surprise, même les vieilles décorations ont commencé à tomber. C’est quelque chose que j’ai eu du mal à accepter. Je chéris les vieilles décorations laissées par les équipages précédents, alors cela a commencé à me briser un peu le cœur lorsque l’équipe de Selene IV a décidé de supprimer certains de ces dessins et signes plus anciens. Ensuite, j’ai réalisé qu’il était peut-être temps de passer à autre chose et de changer un peu les choses dans l’habitat. Apportez-le, équipage de Selene IV!

Mon nouvel ensemble de décorations préféré sont de petites notes de papier colorées sur notre tableau principal de l’habitat, qui contiennent des citations amusantes de mes membres d’équipage. Le conseil se remplit extrêmement vite et nous sommes encore au début de notre mission. J’imagine déjà ces citations couvrant la moitié de l’habitat à la fin de cette mission. Cela ne me surprendrait pas non plus si cet équipage proposait de nouvelles décorations et traditions pour les futures missions à HI-SEAS.

Le mur de citations drôle de l’équipage de Selene IV a commencé à se remplir très rapidement au début de leur mission. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Quelques décorations des précédentes missions HI-SEAS ont survécu à la purge de Selene IV. Les plus drôles incluent « le précieux » (une référence aux films et aux livres du Seigneur des Anneaux), qui est le nom de notre bouche d’air chaud où les membres d’équipage se blottissent pour se réchauffer la nuit. Il y a aussi un panneau qui dit « la salle des exigences » au-dessus de l’une de nos deux sorties de secours et zones interdites. Enfin, nous avons également un certain nombre de panneaux assez grossiers dans la salle de bain pour avertir les gens de s’assurer d’effectuer correctement les tâches liées aux toilettes.

Nous avons des toilettes à compost à HI-SEAS. Ils peuvent souffrir de différents types de fuites si la bonne quantité de «mélange de litière humaine» (comme il a été surnommé) n’est pas ajoutée aux toilettes et que le baril des toilettes n’est pas tourné dans la bonne direction. J’admets que l’un de ces signes est un dessin de moi qui a l’air très en colère et utilise un langage fort pour m’assurer que les toilettes sont traitées correctement. Ce genre d’équipage à l’intérieur des blagues me fait toujours rire, c’est pourquoi je laisse ces pancartes sur les murs.

L’officier des opérations Lori Waters prépare son expérience de croissance hydroponique de trèfle ExoLab. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Monica Parks)

Lori a lancé la tendance de redécorer l’habitat et je lui en suis reconnaissant. Elle a définitivement une touche spéciale avec tout et avec tous ceux avec qui elle travaille. Sur Terre, elle est co-chercheuse pour la mission Magnitude.io ExoLab-8 et étudiante diplômée de l’Université du Dakota du Nord. Au cours de la mission, elle effectuera des recherches sur la production de cultures vivrières en cultivant des légumineuses trèfles rouges en hydroponie, ainsi que dans un régolithe simulé. Le projet ExoLab de HI SEAS fournira des données d’essais au sol, tout en étant couplé à la même expérience à bord de la Station spatiale internationale.

L’ingénieur de l’équipe Selene IV est Jack Bryan, qui est actuellement membre de l’équipe d’ingénierie et d’intégration des systèmes chez Masten Space Systems, une start-up à Mojave, en Californie. Son travail se concentre sur le développement du XL-1 Lunar Lander prévu pour livrer huit instruments de la NASA au cratère Haworth sur le pôle sud de la lune à la fin de 2022. Le plan de Jack pour notre mission est de mener des recherches sur la faisabilité de combiner les déchets de l’habitat avec des ressources in situ pour former des matériaux de construction composites. Jack est actuellement à la tête du département «one-liner», proposant toujours quelque chose de drôle à dire plusieurs fois par jour.

Monica Parks, agente de communication scientifique, est une autre membre de l’équipe créative et farceur de notre mission. Elle est vice-présidente des technologies de l’information chez Bank3 à Memphis, Tennessee. Monica détient plusieurs certifications en cybersécurité, technologies de l’information, leadership et est actuellement inscrite à plusieurs cours qui incluent l’astronomie, la conception de missions spatiales et les opérations. Elle est une ancienne de SpaceKind, une communicatrice en science citoyenne, une défenseure de la diversité spatiale et une candidate aux vols spatiaux parrainés par l’organisation à but non lucratif basée à Denver, Space for Humanity.

L’équipage du Selene IV a redécoré la majeure partie de l’habitat HI-SEAS, y compris leurs bureaux de travail. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Bill est le seul autre astronaute analogique vétéran de l’équipage, à part moi. Il a précédemment participé à une mission spatiale simulée dans l’habitat de l’analogue de recherche sur l’exploration humaine (HERA) du centre spatial Johnson de la NASA et de la station de recherche du projet Haughton Mars (HMPRS) située dans l’Arctique canadien. Actuellement, Bill est ingénieur principal au sein du groupe de développement avancé de Sierra Nevada Corp. et il soutient le programme Artemis Human Landing System de la NASA visant à ramener les humains sur la lune. Au cours de la mission Selene IV, Bill effectuera une étude de cas de la conception et des opérations de l’habitat HI-SEAS, tout en testant des méthodes pour évaluer l’habitabilité des tubes de lave.

La concurrence de Jack dans l’équipage, en termes de one-liners et de citations amusantes qui peuplent les murs de notre habitat, est le spécialiste de mission de l’utilisation des ressources in situ (ISRU) Cameron Crowell. Cameron est un explorateur et un enseignant dans l’âme qui a enseigné l’initiation à l’astronomie à l’université. Pour le moment, il travaille pour la société aérospatiale et de défense General Dynamics, basée en Virginie, en tant qu’ingénieur en mécanique qui dirige un laboratoire d’impression 3D. Cameron s’efforce de déterminer la teneur en fer du sol volcanique entourant l’habitat HI-SEAS en utilisant un aimant pour séparer le fer du régolithe à des fins d’ISRU.

Enfin, je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis à la fois le directeur de HI-SEAS et le commandant de l’équipage Selene IV. Mon domaine d’expertise est l’astrobiologie, avec un focus sur la vie dans des environnements extrêmes (extrémophiles). C’est pourquoi j’aime vraiment effectuer des recherches lors de missions spatiales analogiques à HI-SEAS, car nous pouvons explorer des grottes de lave dans les environs de l’habitat et étudier les extrémophiles qui peuvent survivre dans ces systèmes souterrains. Nous effectuons ensuite différents types d’analyses en collaboration avec le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland et Honeybee Robotics à New York pour comprendre si des extrémophiles similaires pourraient être trouvés sur Mars.

Le commandant Musilova approuve, entendant plus de rires venant de la cuisine. Apparemment, j’ai raté une blague sur le bombardement d’un auto-stoppeur depuis son orbite. Je ferais mieux de savoir ce qui se passe avant qu’il ne soit trop tard.

